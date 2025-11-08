ȘOCUL unui român când a aflat cât trebuie să plătească pe o gustare și un litru de apă, în Aeroportul Otopeni: „Era mișto dacă era Black Friday”

Încă un cetățean român a avut un șoc când a aflat cât trebuie să plătească pentru o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată, pe Aeroportul Otopeni.

Bărbatul a dezvăluit, într-o postare făcută recentă pe Instagram, cât a plătit pe o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată.

Mai exact, aproape cât pentru o masă în oraș: 85 de lei. El a făcut și o glumă cu trimitere la ziua de vineri, 7 noiembroe, adică „Vinerea Neagră”.

„Era mișto dacă era Black Friday și la mâncare în aeroport! Ca să fiu corect… o bucată de pizza, două ape la 0,5 și (m-am răsfățat) o brioșă. Noi să fim sănătoși”, a scris românul pe Instagram.

Potrivit acestuia, felia de pizza a costat 38 de lei, o sticlă de apă la 0,5 litri 14 lei, iar o brioșă cu ciocolată 18 lei. La costul acestora s-a mai adăugat și suma de 1 leu, taxa standard pentru două ambalaje de plastic cu SGR (returnare), notează B1 TV.