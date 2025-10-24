Un șofer de TIR din România, cu un camion înmatriculat în Galați, a distrus o parte dintr-un monument istoric din Spania, după ce a încercat să treacă pe sub o arcadă a apeductului El Cobre, vechi de aproape 250 de ani, aflat în orașul Algeciras, în sudul țării, relatează El País.

Incidentul s-a produs joi dimineață, în jurul orei 7:30, când camionul de marfă care depășea limita de înălțime admisă, a lovit una dintre arcadele monumentului. Impactul a fost unul puternic, iar blocuri de piatră s-au prăbușit peste cabina TIR-ului, care a rămas blocat sub structura de piatră. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Monumentul istoric din secolul al XVIII-lea, distrus parțial

Apeductul El Cobre, construit în 1783, este considerat una dintre cele mai valoroase structuri istorice ale orașului Algeciras. Acesta a fost ridicat pentru a aduce apă de la izvoarele din satele învecinate către centrul orașului și este protejat ca monument de gradul II de către Guvernul Regional Andaluz.

Autoritățile au transmis că au început deja procedurile pentru reconstrucția segmentului distrus.

