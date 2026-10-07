Prima pagină » Actualitate » Soi nou de cartof dulce la Dăbuleni, adaptat la condiții climatice și la solul nisipos

Soi nou de cartof dulce la Dăbuleni, adaptat la condiții climatice și la solul nisipos

Elena Ailuţoaei
Soi nou de cartof dulce la Dăbuleni, adaptat la condiții climatice și la solul nisipos
Galerie Foto 13
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cartof dulce nou, mai mare și mai timpuriu, creat la Dăbuleni. Tubercul poate să ajungă la peste un kilogram în doar 50-60 de zile.

Cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni au început recoltarea celor patru soiuri de cartof dulce, printre care și noul soi, aflate în cultură experimentală, într-un an în care condițiile climatice au afectat dezvoltarea plantelor și rezistența unora dintre soiuri.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Soi nou de cartof dulce la Dăbuleni, adaptat la condiții climatice și la solul nisipos

Soi nou de cartof dulce la Dăbuleni, adaptat la condiții climatice și la solul nisipos

Anul acesta, cercetătorii de la Dăbuleni vin cu o noutate. Și anume, un tip nou de cartof dulce, aflat în curs de omologare, care se remarcă prin productivitate, dimensiunea tuberculilor și perioada scurtă de vegetație.

„Este un soi care se dezvoltă mult mai repede ca cele pe care le aveam noi. În 60 de zile este gata de recoltare”, spune Gheorghe Coteț, cercetator.

Tuberculul se formează rapid

Noul tip de cartof dulce are coaja roz și miezul galben, iar partea vegetativă a plantei este mai redusă față de celelalte tipuri testate. Dacă la soiurile deja cultivate frunzele și tulpinile pot ajunge la aproximativ doi metri, noul tip are o parte aeriană de aproximativ un metru.

Principalul avantaj este însă rapiditatea cu care formează tuberculul. La numai 50-60 de zile de la plantare, acesta poate ajunge la o greutate de aproximativ 2 kilograme. În cazul celorlalte tipuri de cartof dulce, perioada până la dezvoltarea tuberculilor este de aproximativ 100 de zile.

„Un cuib poate să producă și 5 kilograme de cartofi. Este foarte bun la gust acest soi. Așteptăm să-l omologăm”, spune Aurelia Diaconu, cercetător.

Suprafața pe care este testat noul tip de cartof dulce este de 1.600 de metri pătrați. În total, la Stațiunea Dăbuleni, cartoful dulce este cultivat în acest an pe o suprafață de aproximativ trei hectare.

Soi nou de cartof dulce la Dăbuleni, adaptat la condiții climatice și la solul nisipos

Soi nou de cartof dulce la Dăbuleni, adaptat la condiții climatice și la solul nisipos

Recoltarea celor patru soiuri aflate în experiment este programată pentru mâine. Cercetătorii vor evalua producția obținută și modul în care fiecare soi a răspuns condițiilor climatice din acest an.

Noul tip de cartof dulce ar putea reprezenta însă una dintre cele mai importante direcții pentru cultura de la Dăbuleni, mai ales datorită perioadei scurte de vegetație și potențialului de a obține tuberculi mari într-un timp mai redus.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Pasărea din Himalaya care își schimbă sunetele din cauza oamenilor. Ce au descoperit cercetătorii
15:06
Pasărea din Himalaya care își schimbă sunetele din cauza oamenilor. Ce au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Nicuşor Dan a semnat un decret prin care protejează persoanele implicate în acţiuni de mobilizare publică
15:04
Nicuşor Dan a semnat un decret prin care protejează persoanele implicate în acţiuni de mobilizare publică
ECONOMIE Lovitură pentru Nicușor Dan. Parlamentul îi respinge cererea și majorează cu 200 de litri cantitatea de țuică produsă în gospodării și scutită de accize
14:47
Lovitură pentru Nicușor Dan. Parlamentul îi respinge cererea și majorează cu 200 de litri cantitatea de țuică produsă în gospodării și scutită de accize
SĂNĂTATE Fructul pe care îl mănâncă în fiecare dimineață o femeie de 100 de ani. 4 obiceiuri pe care le consideră cheia longevității
14:39
Fructul pe care îl mănâncă în fiecare dimineață o femeie de 100 de ani. 4 obiceiuri pe care le consideră cheia longevității
VIDEO Doi cai de curse, care ar valora până la 15.000 de euro, au fost furați dintr-un padoc, lângă Sibiu. Hoții au plecat cu ei călare
14:31
Doi cai de curse, care ar valora până la 15.000 de euro, au fost furați dintr-un padoc, lângă Sibiu. Hoții au plecat cu ei călare
FLASH NEWS Cu cât cresc facturile la energie în această toamnă. Bușoi: „Majorarea va fi semnificativă”
14:18
Cu cât cresc facturile la energie în această toamnă. Bușoi: „Majorarea va fi semnificativă”
Mediafax
Fără închisoare pentru drogurile deținute pentru consum propriu. Proiectul care schimbă radical sancțiunile
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Cancan.ro
Fratele fostului arbitru Gheorghe Moldovan reacționează după declarațiile Irinei Vasilcan: L-a dat la poliție
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Mediafax
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Click
Tragedie în Italia! Un român de 64 de ani a murit după ce motocicleta sa s-a izbit de un camion. Cine era Mircea Vasilache
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cancan.ro
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Ce se întâmplă doctore
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Cine a inventat alfabetul? Drumul literelor de la hieroglifele egiptene la alfabetul latin
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
FLASH NEWS Mesaj de felicitare din România pentru Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Cine este politicianul care i-a transmis urări liderului rus
15:28
Mesaj de felicitare din România pentru Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Cine este politicianul care i-a transmis urări liderului rus
ULTIMA ORĂ „Bătălia” judecătorilor în cazul lui Georgescu. Ce argumente au adus magistrații pentru arestarea sau pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Gândul are motivarea arestării
15:21
„Bătălia” judecătorilor în cazul lui Georgescu. Ce argumente au adus magistrații pentru arestarea sau pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Gândul are motivarea arestării
REACȚIE Un deputat AUR cere UDMR să clarifice dacă este fundație sau partid. Bogdan Velcescu susține că UDMR beneficiază de subvențiile alocate partidelor, deși este fundație
14:58
Un deputat AUR cere UDMR să clarifice dacă este fundație sau partid. Bogdan Velcescu susține că UDMR beneficiază de subvențiile alocate partidelor, deși este fundație
NEWS ALERT Studentul britanic care a ucis-o pe românca Maria Săceanu și-a recunoscut vina. Era obsedat de serialul american „Dexter”
14:58
Studentul britanic care a ucis-o pe românca Maria Săceanu și-a recunoscut vina. Era obsedat de serialul american „Dexter”
FLASH NEWS Bulgaria suspendă definitiv căutările echipajului de pe nava lovită de dronă în Marea Neagră. „Nu există nicio urmă de marinari și nici nu va exista”. Din ce țară proveneau dispăruții
14:57
Bulgaria suspendă definitiv căutările echipajului de pe nava lovită de dronă în Marea Neagră. „Nu există nicio urmă de marinari și nici nu va exista”. Din ce țară proveneau dispăruții
FLASH NEWS Atenționare de la șeful ANAF: Vedem absolut tot, viața fiecărui contribuabil
14:50
Atenționare de la șeful ANAF: Vedem absolut tot, viața fiecărui contribuabil

Cele mai noi

Trimite acest link pe