518 lei în plus la pensie, pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează

O anumită categorie de pensionari din România beneficiază de 518 de lei în plus la pensie. Sunt vești importante pentru seniorii români, iar ajutorul financiar vine din partea statului. Lunar, circa 800.000 de cetățeni din România depind de banii suplimentați de stat pentru a putea primi pensia minimă.

În funcție de județ, pensionarii pot primi între 438 și 627 de lei. Datele indică faptul că aproape 800.000 de pensionari din România beneficiază de astfel de sume, pentru a putea ajunge la pensia minimă de 1.281 de lei. Banii sunt oferiți lunar, iar această măsură este parte a Legii nr. 360/2023.

Cine primește 518 lei în plus la pensie

Potrivit tabelului de mai sus, o categorie de pensionari beneficiază, lunar, de 518 lei în plus la pensie. Este vorba despre pensionarii care sunt parte ai localităților din județul Arad. Există 19.536 de beneficiari care provin din sistemul public (asigurări sociale de stat). De altfel, 702 pensionari agricultori (beneficiari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor) beneficiază de câte 371 de lei, potrivit Newsweek.ro.

De asemenea, potrivit tabelului, 22.907 persoane din județul Argeș încasează câte 544 de lei în plus, pentru a ajunge la pragul pensiei minime. În județul Alba, 13.815 persoane iau câte 546 de lei în plus, la pensie.

Județul Bacău: 527 de lei în plus la pensie pentru 27.299 de pensionari;

Județul Bihor: 481de lei în plus la pensie pentru 23.564 de pensionari;

Județul Bistrița: 596 de lei în plus la pensie pentru 17.284 de pensionari;

Județul Botoșani: 523 de lei în plus la pensie pentru 21.149 de pensionari;

Județul Brașov: 524 de lei în plus la pensie pentru 12.389 de pensionari;

Județul Brăila: 504 lei în plus la pensie pentru 14.861 de pensionari;

Județul Buzău: 574 de lei în plus la pensie pentru 25.564 de pensionari.

