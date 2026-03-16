Șomajul în rândul tinerilor este cel mai ridicat. În trimestrul IV 2025 erau 513.900 de şomeri, rata a fost de 6,3%

16 mart. 2026, 10:11, Actualitate
În trimestrul IV din 2025,  populația activă din România era de 8,165 milioane persoane, din care 7,651 milioane persoane erau ocupate şi 513.900 persoane erau şomeri, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata șomajului a fost de 6,3%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de cea din trimestrul III din 2025.

Șomajul în rândul tinerilor, în România, este cel mai ridicat

”În trimestrul IV 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 68,5%, în scădere faţă de trimestrul anterior. În trimestrul IV 2025, populaţia activă a României era de 8.165.400 persoane, din care 7.651.500 persoane erau ocupate şi 513.900 persoane erau şomeri”, arată datele INS, relatează News.ro

Rata de ocupare a populației cu vârste între 15 și 64 de ani a fost, în trimestrul IV din 2025, de 62,6%, în scădere cu 0,8 puncte procentuale față de trimestrul III al aceluiași an. Gradul de ocupare a fost mai ridicat în rândul bărbaților, unde a ajuns la 71,1%, comparativ cu 53,9% la femei. De asemenea, persoanele din mediul urban au avut o rată de ocupare mai mare (70%) decât cele din mediul rural (54,7%). În cazul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, rata de ocupare a fost de 16,7%.

În același timp, rata șomajului a urcat la 6,3% în trimestrul IV din 2025, cu 0,3 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în trimestrul precedent.

Pe sexe, rata șomajului a fost identică, de 6,3%, atât la bărbați, cât și la femei. Diferențe semnificative apar însă între mediile de rezidență: în mediul rural șomajul a ajuns la 10,5%, în timp ce în mediul urban s-a situat la 2,9%, rezultând un decalaj de 7,6 puncte procentuale.

În funcție de vârstă, cel mai ridicat nivel al șomajului a fost înregistrat în rândul tinerilor de 15–24 de ani, unde rata a atins 29,4%.

