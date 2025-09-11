Partidul naționalist condus de George Simion își continuă ascensiunea în opțiunile românilor, arată datele unui sondaj INSCOP Research realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025. Dacă mâine ar fi alegeri parlamentare în România, un mare procent dintre respondenți ar vota cu AUR. La rându său, și PSD crește puternic în preferințele electoratului.

Dacă mâine ar avea loc alegeri parlamentare în România, un procent de 40.8% dintre respondenți ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025), potrivit barometrului Informat.ro – INSCOP, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025.

AUR și PSD sunt pe un val de creștere. POT și SOS România se prăbușesc

Potrivit studiului sociologic citat, Alianța pentru Unirea Românilor este cotată cu 40.8% din voturi, formațiunea fiind urmată de PSD, cu 17.9% și de PNL, cu 15.2%. Celelalte două partide din Coaliție – USR și UDMR – sunt cotate cu 12.8%, respectiv 4.0%. Partidul Oamenilor Tineri (POT) a scăzut dramatic la doar 3.3%, iar SOS România, cealaltă formațiune suveranistă importantă, construită în jurul liderului Diana Șoșoacă are doar 2.8%.

Practic, relevă aceste calcule, raportul Putere vs. Opoziție este de 49.9% vs. 46.9%, observă Libertatea.

Față de lunile precedente, AUR este în creștere, cu 2.7% în plus față de luna mai și 40.5%, față de iunie. PSD, la rândul său, e în creștere față de lunile precedente, ajungând la 17.9, cu aproape 4 procente în plus față de iunie.

Și liberalii pierd teren

În schimb, PNL a pierdut 2 procente față de luna iunie. În sfârșit un alt partid al coaliției, USR, pierde un procent infim, de 0.3%.

De menționat că sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1103 de persoane, cu o eroare maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

AUR a atacat la CCR patru proiecte pentru care Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament: „Invocarea «urgenței» reprezintă o minciună”

Grindeanu: Cer de la Guvern să se desecretizeze stenogramele, unde s-a discutat despre buget, despre fondul de rezervă, despre OUG trenuleț