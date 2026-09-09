Președintele României a semnat decretul privind acreditarea Theodorei-Magdalena Mircea în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în mai multe state din regiunea Caraibelor, cu reședința la Havana.

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Potrivit decretului, Theodora-Magdalena Mircea este acreditată ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cuba, Federația Saint Kitts și Nevis, Antigua și Barbuda, Saint Vincent și Grenadine, Uniunea Dominica, Comunitatea Bahamas, Saint Lucia, Jamaica, Grenada, Barbados și Republica Trinidad și Tobago. De asemenea, aceasta va reprezenta România, în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar, în Haiti, cu reședința la Havana.

Theodora-Magdalena Mircea, numiă în 2021 de Iohannis

Theodora-Magdalena Mircea ocupă funcția de ambasador al României în Cuba din 2021. Ea a fost numită prin Decretul nr. 611 din 14 mai 2021, semnat de președintele de atunci al României, Klaus Iohannis. La 8 septembrie 2021, diplomata și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Diplomat de carieră cu o experiență de peste 20 de ani, Theodora-Magdalena Mircea este licențiată în Drept, are un master în Politică Internațională la Université Libre de Bruxelles și este doctor în sociologie.

Fost purtător de cuvânt al României la Consiliul Uniunii Europene

Înainte de numirea ca ambasador, aceasta a ocupat mai multe funcții în diplomația română. A fost purtător de cuvânt al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, director general și coordonator al departamentului Comunicare, Promovare și Organizare din cadrul Unității pentru pregătirea PRES RO 2019, precum și director general și coordonator al Centrului Infoeuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

De asemenea, Theodora-Magdalena Mircea a fost director general al Departamentului Diplomație Publică și Comunicare și purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe în perioada 2010-2013, respectiv 2010-2012. Între 2002 și 2008, a ocupat funcția de purtător de cuvânt al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Theodora-Magdalena Mircea deține gradul diplomatic de ministru plenipotențiar și vorbește engleză, franceză, italiană și spaniolă. Pentru activitatea sa diplomatică, a fost decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Diplomatic” în grad de Ofițer, în 2020, și cu „Meritul Diplomatic” în grad de Cavaler, în 2007.

Prin noua acreditare, Theodora-Magdalena Mircea își extinde responsabilitățile diplomatice asupra mai multor state din zona Caraibelor, urmând să își exercite mandatul cu reședința la Havana.