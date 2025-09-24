Sorin Grindeanu a declarat că PSD va vota ÎMPOTRIVA moțiunii AUR

Sorin Grindeanu a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că Partidul Social Democrat va vota împotriva moțiunii depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

„Am prezentat colegilor mei aceste lucruri. Am supus la vot ce facem pe această moțiune. Dacă nu mă înșel, nu cred că am avut voturi împotrivă. Vom vota împotriva moțiunii AUR, evident”, a declarat Grindeanu.

Declarația vine în contextul în care AUR a depus o moțiune împotriva Dianei Buzoianu, care a blocat mai multe proiecte din energie și a sprijinit ONG-urile de mediu în contestarea unor investiții strategice.

George Simion a acuzat-o pe Diana Buzoianu că „acționează împotriva intereselor naționale” și că „face jocurile companiilor străine”, într-un moment în care România se confruntă cu cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană.

Surse foto: Poliția Română

