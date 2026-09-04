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500 de lei pentru rechizite în anul școlar 2026-2027. Când ar putea fi încărcate cardurile educaționale

Elena Popescu
500 de lei pentru rechizite în anul școlar 2026-2027. Când ar putea fi încărcate cardurile educaționale
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Preșcolarii și elevii proveniți din familii dezavantajate pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de un sprijin financiar de 500 de lei pentru cumpărarea rechizitelor, hainelor și a altor produse necesare participării la cursuri.

Autoritățile nu au comunicat încă data alimentării cardurilor. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor.

Banii sunt acordați o singură dată pe an școlar, pe carduri educaționale.

Programul de sprijin educațional este reglementat pentru perioada 2023-2027, iar părinții sau reprezentanții legali ai copiilor eligibili trebuie să depună cererile la unitățile de învățământ în termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor.

Programul cardurilor educaționale continuă până în 2027

Schema națională de sprijin pentru preșcolarii și elevii dezavantajați este reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 83/2023, în forma actualizată. Actul normativ stabilește că programul se implementează pe durata a patru ani școlari, în perioada 2023-2027, în limita bugetului disponibil și cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Ajutorul are valoarea de 500 de lei pentru fiecare beneficiar și se acordă într-o singură tranșă pe an școlar, printr-un tichet social pe suport electronic. Suma nu reprezintă o bursă lunară și nici nu este virată într-un cont bancar obișnuit al familiei.

Cine poate primi cei 500 de lei

Sprijinul este destinat, în principal, preșcolarilor și elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse și îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație. În forma prezentată în proiectul de sprijin, liceenii și copiii înscriși în unități de învățământ particular nu intră în categoriile eligibile.

În cazul preșcolarilor, potențialii beneficiari sunt copiii din familii defavorizate, înscriși la grădinițe de stat, care îndeplinesc în iulie 2026 condițiile prevăzute de Legea nr. 248/2015. Pentru această categorie, criteriile sunt diferite de cele aplicate elevilor, iar plafonul aferent anului școlar 2026-2027 urmează să fie precizat în informarea transmisă de autorități și de unitățile de învățământ.

Actul normativ vizează copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, proveniți din familii cu venituri reduse, și condiționează acordarea stimulentului educațional de frecventarea regulată a grădiniței. Plafonul financiar aplicabil sesiunii 2026-2027 trebuie confirmat de autorități.

Pentru elevii din clasele pregătitoare a VIII-a, condiția este următoarea: copilul trebuie să învețe într-o unitate de stat și să se afle în întreținerea unei familii al cărei venit mediu net lunar pe membru, realizat în iulie 2026, nu depășește 50% din salariul minim brut pe țară. Întrucât acesta este de 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, plafonul rezultat este de 2.162,50 lei net pentru fiecare membru al familiei.

Părintele sau reprezentantul legal trebuie să depună cererea la unitatea de învățământ și să declare toate persoanele care compun familia.

Suma este acordată o singură dată în fiecare an școlar, iar cardul nu poate fi tratat ca un card bancar obișnuit.

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