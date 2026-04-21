Sorin Grindeanu comentează criza politică: „Există majorități în Parlament și fără PSD”

Într-o intervenție la Radio România Actualități, liderul social-democraților a comentat criza politică din ultimele zile. Sorin Grindeanu a transmis că există majorități în Parlament și fără PSD, scrie Mediafax.

De altfel, el a conturat câteva scenarii posibile pentru perioada următoare.

Cum poate supraviețui coaliția de guvernare

Întrebat dacă actuala coaliție de guvernare mai poate supraviețui, ținând cont de retragerea sprijinului acordat de PSD premierului Ilie Bolojan, Grindeanu a explicat. El a arătat cum s-ar putea realiza, în mod practic, condițiile puse de PSD pentru continuarea guvernării.

Acest lucru nu depinde doar de partidul său, susține liderul PSD. „Depinde și de bunăvoința celorlalți parteneri din această fostă coaliție de guvernare – PNL, USR și UDMR”, a spus Grindeanu.

În ceea ce privește decizia luată în ședința de luni seară, Grindeanu a fost categoric: „Votul nostru a fost unul clar, unul fără dubii. PSD nu îl mai susține pe Bolojan ca premier. Aceasta este condiția pentru continuarea guvernării alături de partide pro-europene”.

„Sunt multe motive, dacă vreți să detaliem”, a răspuns Grindeanu la o întrebare despre motivele retragerii sprijinului pentru Bolojan.

Întrebat ce înseamnă concret că PSD nu va susține un guvern minoritar, Grindeanu a explicat mecanismul constituțional. Dacă, după consultările de la Cotroceni nu se găsește o soluție acceptată de toate partidele, PSD își va retrage miniștrii din Guvern. Ulterior, Executivul ar urma să funcționeze cu miniștri interimari, fără majoritate parlamentară.

Mingea, în ograda lui Bolojan

Acum, mingea este în ograda lui Ilie Bolojan. „În 45 de zile, premierul Bolojan fie găsește o majoritate, fie demisionează”, a transmis Grindeanu.

Referitor la acuzația că PSD le-ar dicta liberalilor pe cine să numească premier, Grindeanu a respins această interpretare: „Noi decidem pentru noi și pentru cei care, în decembrie 2024, au spus că PSD este cel care a câștigat alegerile”.

Președintele social-democraților a reamintit că PSD are aproximativ 27-28% din numărul de parlamentari. Astfel, dacă se vrea, se pot face majorități în Parlament și fără social-democrați.

„Dacă ne doresc în coaliție, avem această condiție. Dacă nu, sunt liberi să-și facă alte majorități”, a tras concluzia Sorin Grindeanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

