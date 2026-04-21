Prima pagină » Știri politice » Numărul doi din PNL, Dan Motreanu, consemnează despărțirea de PSD în timpul ședinței de partid. Ce spune liberalul

Liberalii fac un pas decisiv – ruptura de PSD devine direcție oficială. Mesajul a venit din interiorul partidului, chiar de la numărul doi din PNL, Dan Motreanu, într-o ședință tensionată.

„Crizele politice nu apar din senin. În cazul PSD, găsim toate motivele”, a spus Motreanu.

Momentul culminant al intervenției a fost anunțul unei rezoluții interne care consfințește ruptura.

„Rezoluția pe care vi-o propun e o rezoluție care spune foarte clar că drumurile PNL și PSD s-au despărțit în această zi.”

El sugerează că situația actuală nu este o întâmplare, ci rezultatul unui mod de guvernare care a generat probleme inclusiv în interiorul coaliției. Mai mult, liderul liberal a admis că au existat discuții și în PNL legate de direcția relației cu social-democrații.

„A avut cel puțin discuții și în interiorul PNL. Altfel, nu cred că mergeau atât de departe”, spune Motreanu.

Motreanu: „Drumurile PNL și PSD s-au despărțit”

Discursul a mers rapid spre miza reală a momentului. Nu mai este vorba despre câștigători.

„E tragic că de data aceasta criza politică nu mai e despre cine va câștiga, ci cine va pierde jocul politic. Această criză va face ca românii să piardă.”

În fața colegilor de partid, Motreanu a anunțat decizia strategică: „Astăzi decizia clară, strategică este că e momentul să ne despărțim de PSD”. Pentru afirmația asta, Motreanu a fost aplaudat de colegii liberali.

După ani de coabitare politică, liderul PNL spune că limita a fost atinsă.

„Ani de zile ne-am făcut rolul. Dar acum gata. Trebuie să ne despărțim de PSD nu doar ca partid, ci și de modul lor de a face politică”, spune Motreanu.

În același timp, liberalii par conștienți de riscuri. Motreanu a adus în discuție ascensiunea AUR, pe care o vede ca o consecință directă a erorilor partidelor tradiționale.

„Dacă noi nu înțelegem că AUR ar putea să aibă de câștigat, dacă nu înțelegem că trebuie să ne schimbăm modul de a face politică, atunci viitorul nostru ca partid e negru.”

ULTIMA ORĂ Crin Antonescu, surprins de votul PNL de a rupe coaliția cu PSD: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS/ Vom avea un guvern aproape monocolor USR/Va fi un guvern TFL
15:17
Crin Antonescu, surprins de votul PNL de a rupe coaliția cu PSD: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS/ Vom avea un guvern aproape monocolor USR/Va fi un guvern TFL
FLASH NEWS Bolojan explică metafora „șobolanii din cămară". Cine erau și ce rodeau
14:42
Bolojan explică metafora „șobolanii din cămară”. Cine erau și ce rodeau
POLITICĂ Sorin Grindeanu comentează criza politică: „Există majorități în Parlament și fără PSD"
14:30
Sorin Grindeanu comentează criza politică: „Există majorități în Parlament și fără PSD”
STENOGRAME Pe Alina Gorghiu au lăsat-o nervii în ședința PNL: Nu suntem tembeli să votăm moțiunea împotriva propriului premier / PNL nu este pe val, suntem la 11-12%
14:21
Pe Alina Gorghiu au lăsat-o nervii în ședința PNL: Nu suntem tembeli să votăm moțiunea împotriva propriului premier / PNL nu este pe val, suntem la 11-12%
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță discuții cu grupurile care susțin actualul guvern – PNL, USR, UDMR, minorităţi: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliţie cu PSD"
14:11
Bolojan anunță discuții cu grupurile care susțin actualul guvern – PNL, USR, UDMR, minorităţi: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliţie cu PSD”
FLASH NEWS După o ședință cu scandal și țipete, liberalii au decis să îl susțină în continuare pe Bolojan. Ce rezoluție au adoptat
13:57
După o ședință cu scandal și țipete, liberalii au decis să îl susțină în continuare pe Bolojan. Ce rezoluție au adoptat
