Numărul doi din PNL, Dan Motreanu, consemnează despărțirea de PSD în timpul ședinței de partid. Ce spune liberalul

Liberalii fac un pas decisiv – ruptura de PSD devine direcție oficială. Mesajul a venit din interiorul partidului, chiar de la numărul doi din PNL, Dan Motreanu, într-o ședință tensionată.

„Crizele politice nu apar din senin. În cazul PSD, găsim toate motivele”, a spus Motreanu.

Momentul culminant al intervenției a fost anunțul unei rezoluții interne care consfințește ruptura.

„Rezoluția pe care vi-o propun e o rezoluție care spune foarte clar că drumurile PNL și PSD s-au despărțit în această zi.”

El sugerează că situația actuală nu este o întâmplare, ci rezultatul unui mod de guvernare care a generat probleme inclusiv în interiorul coaliției. Mai mult, liderul liberal a admis că au existat discuții și în PNL legate de direcția relației cu social-democrații.

„A avut cel puțin discuții și în interiorul PNL. Altfel, nu cred că mergeau atât de departe”, spune Motreanu.

Motreanu: „Drumurile PNL și PSD s-au despărțit”

Discursul a mers rapid spre miza reală a momentului. Nu mai este vorba despre câștigători.

„E tragic că de data aceasta criza politică nu mai e despre cine va câștiga, ci cine va pierde jocul politic. Această criză va face ca românii să piardă.”

În fața colegilor de partid, Motreanu a anunțat decizia strategică: „Astăzi decizia clară, strategică este că e momentul să ne despărțim de PSD”. Pentru afirmația asta, Motreanu a fost aplaudat de colegii liberali.

După ani de coabitare politică, liderul PNL spune că limita a fost atinsă.

„Ani de zile ne-am făcut rolul. Dar acum gata. Trebuie să ne despărțim de PSD nu doar ca partid, ci și de modul lor de a face politică”, spune Motreanu.

În același timp, liberalii par conștienți de riscuri. Motreanu a adus în discuție ascensiunea AUR, pe care o vede ca o consecință directă a erorilor partidelor tradiționale.

„Dacă noi nu înțelegem că AUR ar putea să aibă de câștigat, dacă nu înțelegem că trebuie să ne schimbăm modul de a face politică, atunci viitorul nostru ca partid e negru.”

RECOMANDAREA AUTORULUI

Stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL! Boc propune ca PNL să înlocuiască PSD în ministerele vacante: Cămara trebuie curățată/E momentul să dovedim ce putem. Senatoarea Pauliuc propune votarea unei rezoluții anti-AUR/Thuma: Suntem îngrijorați/ PNL merge pe o politică de izolare. R. Bogdan: dacă miniștrii PSD au fost atât de răi, de ce nu ați cerut schimbarea lor