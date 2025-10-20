Curtea Constituțională a României a admis, astăzi, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru această lege la 1 septembrie. Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după decizia CCR.

Premierul Ilie Bolojan a promis că va demisiona din funcție dacă CCR va respinge legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori. Acum însă, Bolojan nu dă niciun semn că ar vrea să renunțe la funcție. Decizia Curții Constituționale a venit ca o lovitură pentru Guvernul Bolojan.

Sorin Grindeanu, recție surprinzătoare: ⁠ „Este clar că ne-am grăbit. Bolojan nu trebuie să își dea demisia”

⁠ „Este clar că trebuie să existe dialog. Este clar că ne-am grăbit. Dacă e adevărat ce a apărut, că legea a fost respinsă pe formă, pe lipsa avizul de la CSM atunci înseamnă că, în integralitate, legea este neconstituțională”, spune Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Valuri de respingeri la CCR. Judecătorii au „picat” și al doilea pachet de “reformă”. Premierul Bolojan a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-un astfel de scenariu. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE?