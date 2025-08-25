Sorin Grindeanu, mesajul României pentru SUA, în contextul conflictului din Ucraina: „Salut demersurile președintelui Trump”

Președintele Camerei Deputaților și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut un discurs la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, care a avut loc luni 25 august, la Parlament.

”În aceste vremuri, marcate de transformări profunde din toate punctele de vedere, discuțiile privind viitorul Europei – și al lumii- care se poartă zilele acestea au o miză fără precedent în ultimii ani. În acest dialog, este imperativ ca vocea României să fie auzită. Și ascultată!

Stimați membri ai Corpului Diplomatic, pe umerii dumneavoastră apasă o mare responsabilitate. Dumneavoastră, cei care vă aflați în prima linie a tratativelor pentru promovarea intereselor României aveți un rol determinant în acest obiectiv. Suntem toți conștienți că pentru promovarea eficientă a intereselor legitime în acest context geopolitic dificil, este nevoie în primul rând de o analiză lucidă și de clarificări realiste în plan intern.

Salut, așadar, opiniile profesioniștilor în domeniu, care sunt astăzi prezenți la această Reuniune și consider că ele trebuie să reprezinte inclusiv un prilej de reflecție și analiză pentru decidenți. Doamnelor și domnilor, Agresiunii ruse, instabilității din Orientul Mijlociu și tendințelor de manifestare a unor regimuri autoritare le poate fi contrapusă cu succes doar o complementaritate reală între UE și NATO, singura soluție reală pentru garantarea securității europene.

De aceea, unitatea transatlantică și solidaritatea europeană rămân cruciale pentru noi.”, a declarat președintele Camerei Deputaților.

„Este absolut necesar ca negocierile să reflecte interesele Europei și ale Ucrainei”

„Iar, în contextul agresiunii împotriva Ucrainei, presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin sancțiuni, trebuie menținută până la acceptarea și aplicarea unei soluții durabile de pace.

Pacea este prioritatea noastră, a tuturor! Doar ea va asigura cadrul pentru reconstrucția la care vrem să contribuim toți! De aceea, salut și cu acest prilej demersurile președintelui Trump de demarare a negocierilor pentru pace!

Dar, pentru o pace durabilă este absolut necesar ca negocierile să reflecte interesele Europei și ale Ucrainei, iar soluțiile să se bazeze pe garanții de securitate solide și ireversibile.

Totodată, este vital să ne asigurăm că regiunea Mării Negre primește atenția necesară în planurile pentru viitoarea arhitectură de securitate a continentului nostru, de care depinde inclusiv destinul Ucrainei.”, a precizat Grindeanu.

România, ca stat vecin, este un pilon logistic vital inclusiv prin coridoarele de tranzit pentru grâne, asistență umanitară și sprijin militar pe care le oferă încă de la începutul conflictului din Ucraina.

De aceea, în dialogul cu partenerii europeni și Nord-atlantici trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată din ultimii ani a infrastructurii rutiere de transport din România. Această componentă trebuie să fie o prioritate, dar și un atu, deoarece aduce beneficii tuturor statelor membre.

Știți foarte bine că în ultimii ani s-au dat în circulație sute de km de drumuri de mare viteză, iar în prezent se lucrează la alte sute de kilometri de autostrăzi și drumuri expres.

Este însă extrem de important ca ritmul impus până acum să se mențină!

Așa cum știți, progrese importante au fost făcute inclusiv în infrastructura maritimă, fluvială și aeriană.

Portul Constanța, porturile dunărene, căile ferate și aeroporturile românești sunt de asemenea componente vitale pentru noua configurație de securitate a Europei.

Aceste proiecte reprezintă în egală măsură investiții în mobilitate, în dezvoltarea regională și în conectivitatea economică, piloni esențiali pentru o Europă cu adevărat puternică și relevantă.

Nu în ultimul rând, este foarte important să conștientizăm că o vecinătate democratică, prosperă și sigură este cea mai bună cale pentru propria securitate!

De aceea, suntem susținătorii parcursului european al Ucrainei, precum și al statelor din Balcanii de Vest.

Tot în acest context, integrarea europeană a Republicii Moldova continuă să fie un obiectiv major al politicii noastre externe, atât prin prisma Parteneriatului strategic bilateral, cât și prin elementele comune de limbă, cultură și istorie.

Atât dezvoltarea infrastructurii, de care vorbeam mai devreme, cât și alte proiecte majore, au fost facilitate de alocarea fondurilor europene. Iar aici PNRR are un rol extrem de important.

De aceea, insist pe importanța continuării investițiilor atât în comunitățile locale, cât și în marea infrastructură. Esențială este și promovarea unor noi proiecte, abordare care dă certitudinea unei creșteri constante și predictibile a economiei românești.

În acest context însă este necesar să identificăm instrumente noi de finanțare europeană!

Discuțiile cu partenerii noștri trebuie să reflecte rolul României în succesul politicilor europene de extindere a integrării, dar și determinarea noastră de a ne asigura că interesele cetățenilor români sunt apărate.

Îmi exprim convingerea că aceste principii se vor reflecta și în discuțiile privind viitorul Cadru Financiar Multianual, unde – nu uitați! – România are un interes major în ceea ce privește politica agricolă comună. Agricultura românească, fermierii români, trebuie susținuți în continuare fără echivoc!

Și, în ceea ce privește un subiect fierbinte acum în capitalele europene, și anume dimensiunea de apărare, aș dori să remarc, încă o dată, că doar o

complementaritate reală între UE și NATO poate garanta cu adevărat securitatea europeană.

În același timp, consider esențial ca la nivelul politicii externe europene să facem rapid translația de la o abordare reactivă la una proactivă. Iar baza acestei noi abordări trebuie să fie o industrie integrată.

România trebuie să devină în această logică un actor important în industria de apărare europeană, iar avansarea unor proiecte recente în domeniu demonstrează potențialul nostru concret.

În același timp, relația transatlantică rămâne esențială pentru prosperitatea și apărarea țării noastre, care continuă să fie un pilon de stabilitate la Marea Neagră și pe Flancul Estic al NATO și al Uniunii Europene.

Practic, forța celor două structuri în ansamblu este dată de forța fiecărui stat membru în parte, aspect pe care nu mai avem voie să-l neglijăm.

Astfel, susținem în continuare creșterea prezenței militare americane în România, element relevant din perspectiva semnalelor de forță și de solidaritate în această nouă configurație geo-politică.

Ne dorim și avansarea altor aspecte cruciale ale Parteneriatului Strategic, precum: cooperarea în domeniul apărării și securității, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul NATO, cooperarea în vederea dezvoltării sectorului energetic, sporirea conectivității României cu restul regiunii și atragerea investițiilor americane în proiecte de interes comun.

Un alt obiectiv de însemnătate pentru România, un veritabil proiect de țară, este aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un proces complex, care presupune reforme și o adaptare legislativă semnificativă.

Comisia parlamentară comună pentru aderarea la OCDE, formată din membri ai Legislativului din toate grupurile politice are un rol deosebit de important în succesul acestui efort național.

Vom continua să lucrăm într-un dialog strâns cu Guvernul și cu partenerii internaționali pentru a accelera aceste demersuri, cu obiectivul clar de a finaliza aderarea în anul 2026.

Distinși membri ai Corpului Diplomatic,

Acțiunea noastră externă este cu atât mai eficientă cu cât este mai coerentă, mai coordonată și mai credibilă. Pentru aceasta, avem nevoie de o abordare pragmatică și unitară care să includă Președinția, Parlamentul, Guvernul și serviciul diplomatic.

În numele Camerei Deputaților, vă asigur că vom rămâne un partener activ, predictibil și responsabil în sprijinul politicii externe românești, de la care este firesc să așteptăm la rândul nostru rezultate relevante pentru interesul României, pe termen scurt, mediu și lung”, a declarat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, la Parlament.

