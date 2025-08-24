Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.

În cursul zilei de duminică, 24 august 2025, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Președintele Camerei Deputaților a precizat că „România, alături de partenerii săi din SUA și UE, este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității”.

„Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței Ucrainei, reafirmăm sprijinul nostru neclintit pentru suveranitatea Ucrainei și dreptul ei de a-și decide propriul viitor. România, alături de partenerii săi din SUA și UE, este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității”, se arată în mesajul transmis de Sorin Grindeanu, pe rețeaua de socializare X.

De altfel, Nicușor Dan, președintele României, a transmis și el un mesaj de Ziua Independenței Ucrainei (24 august). Președintele României a transmis cetățenilor ucraineni „cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate”. Totodată, șeful statului a reiterat în mesaj sprijinul acordat de statul român pentru „efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”.

„Cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei, transmit cetăţenilor ucraineni cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate. În faţa agresiunii continue a Rusiei împotriva ţării dumneavoastră, aş dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei şi calea dumneavoastră către integrarea europeană”, a spus Nicușor Dan. Vezi AICI întreaga declarație a președintelui României.

