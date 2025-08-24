Prima pagină » Știri politice » Mesajul lui Sorin Grindeanu cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității

Mesajul lui Sorin Grindeanu cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității

24 aug. 2025, 13:36, Știri politice
Mesajul lui Sorin Grindeanu cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.

În cursul zilei de duminică, 24 august 2025, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Președintele Camerei Deputaților a precizat că „România, alături de partenerii săi din SUA și UE, este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității”.

„Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței Ucrainei, reafirmăm sprijinul nostru neclintit pentru suveranitatea Ucrainei și dreptul ei de a-și decide propriul viitor. România, alături de partenerii săi din SUA și UE, este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității”, se arată în mesajul transmis de Sorin Grindeanu, pe rețeaua de socializare X.

Mesajul transmis de Sorin Grindeanu, duminică, 24 august 2025, pe X

De altfel, Nicușor Dan, președintele României, a transmis și el un mesaj de Ziua Independenței Ucrainei (24 august). Președintele României a transmis cetățenilor ucraineni „cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate”. Totodată, șeful statului a reiterat în mesaj sprijinul acordat de statul român pentru „efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”.

„Cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei, transmit cetăţenilor ucraineni cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate. În faţa agresiunii continue a Rusiei împotriva ţării dumneavoastră, aş dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei şi calea dumneavoastră către integrarea europeană”, a spus Nicușor Dan. Vezi AICI întreaga declarație a președintelui României.

Autorul recomandă:

Zelenski, mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei: „Construim o Ucraină puternică pentru a trăi în siguranţă şi pace”

Sorin Grindeanu: „Recalcularea PENSIILOR nu este o risipă bugetară, ci o reformă necesară”

Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”

Citește și

POLITICĂ Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor
13:45
Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor
POLITICĂ Alina Gorghiu dă sfaturi anti-urși: „Eu, ca argeșeancă, știu cât de periculoși sunt”
13:11
Alina Gorghiu dă sfaturi anti-urși: „Eu, ca argeșeancă, știu cât de periculoși sunt”
POLITICĂ Mesajul transmis de Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei: „Reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”
11:48
Mesajul transmis de Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei: „Reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra”
POLITICĂ Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie că petiția unor ONG-iști este o altă formă de trezire a lui Nicușor Dan din „somnul de matematician resemnat”
10:21
Jurnalistul Cornel Nistorescu scrie că petiția unor ONG-iști este o altă formă de trezire a lui Nicușor Dan din „somnul de matematician resemnat”
POLITICĂ România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”
07:39
România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”
POLITICĂ Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
23:29
Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Mama unuia dintre copiii loviți pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș, face mărturii cutremurătoare: „Şoferul nici nu a frânat”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Lege pentru șoferi. S-a impus limită de vârstă. NU se mai poate reînnoi permisul de conducere
Evz.ro
STB te lasă în drum. Bătaia de joc, înscrisă într-o procedură
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
O întâlnire ciudată: împăratul Wilhelm al II-lea și țarul Nicolae al II-lea
ACTUALITATE O fetiță de 8 ani din Brăila a fost dată dispărută din casa bunicilor. Violeta Georgiana Cotigă este căutată național și internațional
14:52
O fetiță de 8 ani din Brăila a fost dată dispărută din casa bunicilor. Violeta Georgiana Cotigă este căutată național și internațional
ACTUALITATE Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”
14:31
Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”
ACTUALITATE Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului, potrivit studiilor. Ce au descoperit experții
14:23
Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului, potrivit studiilor. Ce au descoperit experții
ACTUALITATE Mii de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului. Ce au anunțat polițiștii de frontieră
13:39
Mii de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului. Ce au anunțat polițiștii de frontieră
EXCLUSIV Ce pistoale a folosit TURCUL arestat pentru atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Urmează expertizarea celor două arme!
13:30
Ce pistoale a folosit TURCUL arestat pentru atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Urmează expertizarea celor două arme!
ACTUALITATE OMS avertizează asupra unei posibile epidemii globale din cauza unui virus transmis de țânțari. Se răspândește inclusiv în Europa
13:09
OMS avertizează asupra unei posibile epidemii globale din cauza unui virus transmis de țânțari. Se răspândește inclusiv în Europa