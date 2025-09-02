Sorin Grindeanu spune că PSD finalizează proiectul pentru eliminarea CASS pentru călugări, veterani, deținuți politici

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că formațiunea pe care o conduce va finaliza marți „proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS)”.

Cei de la PSD spun, prin vocea liderului Sorin Grindeanu, că „trebuie să ne asigurăm cu toții că ținem România pe calea reformelor dar alături de români, nu împotriva lor!”. În textul postat marți, pe Facebook, șeful social-democraților dezvăluie care este soluția identificată de PSD pentru repararea „situațiilor revoltătoare”.

„Am obținut și triplarea impozitelor pentru bunurile de lux. Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil! În plus, PSD va finaliza astăzi proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS)”, scrie Grindeanu.

