Sorin Grindeanu susține că „nu e cazul de GUVERNARE PSD-AUR”: În mandatul meu nu se va întâmpla

Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus luni că, în mandatul său, PSD nu va face coaliție cu AUR.

Grindeanu a respins varianta părăsirii coaliției. Social-democratul a precizat că formațiunile de la putere, susținute și de grupul minorităților, „trebuie să învețe” să lucreze împreună.

„Nu vă supărați, noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg, este un partid serios, nu facem decizii pe picior”, a spus Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

În plus, liderul PSD a exclus un guvern cu AUR. „Ne convine să avem stabilitate în România. Unele măsuri sunt dureroase, dar această coaliție merge înainte. Oamenii care vor binele sunt de acord cu această stabilitate”, a adăugat el.

Reacția vine după ce George Simion a declarat săptămâna trecută că AUR vrea să ajungă la guvernare, din toamnă, alături de PSD.

„Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii care compun actuala coaliție, racul, broasca și cu știuca, semn că le-a fost frică. Racul, broasca și cu știuca, nu vedeți, unii trag dreapta, unii în față, alții stânga, nu se înțeleg, fac niște gesturi de PR, au folosit și înmormântarea lui Ion Iliescu să se certe în coaliție ca pretext pentru eșecul propriilor miniștri. Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură”, afirma George Simion, într-o intervenție la Realitatea Plus.

