Sorin Muncaciu (deputat AUR): „CNAS, miliarde lipsă la finanțare. Președintele pleacă, restanțele rămân”

Deputatul AUR Sorin Muncaciu, medic și vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților, solicită, după demisia președintelui instituției, Horațiu Moldovan, în contextul unui necesar suplimentar de finanțare estimat la aproximativ 12 miliarde de lei, verificarea modului în care a fost administrat bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Parlamentarul AUR atrage atenția asupra restanțelor către spitale, a concediilor medicale nedecontate și a presiunii financiare asupra programelor de sănătate, cerând publicarea situației financiare complete, un calendar clar de achitare a datoriilor și prezentarea rezultatelor auditului în fața comisiilor parlamentare de specialitate, scrie partidulaur.ro.

„Românii au nevoie de finanțare și rezultate verificabile”

„Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, și-a anunțat demisia.

Dar plecarea din funcție nu achită restanțele, nu finanțează tratamentele și nu înlocuiește explicațiile pe care instituția le datorează românilor!

În calitate de deputat AUR, medic și vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților, solicit verificarea modului în care a fost administrat bugetul CNAS și prezentarea publică a situației financiare lăsate la încheierea mandatului.

Potrivit cifrelor prezentate de ministrul Sănătății, bugetul aprobat este de aproximativ 82 de miliarde de lei, iar necesarul estimat ajunge la 94 de miliarde.

Diferența rezultată este de aproximativ 12 miliarde de lei, deși suplimentarea invocată public este de circa 11 miliarde.

Guvernul și CNAS trebuie să prezinte cifrele exacte și să explice această neconcordanță.

Ce rămâne în urma conducerii demisionare?

Potrivit situației descrise de ministru: plăți restante către spitale, concedii medicale nedecontate și presiune financiară asupra serviciilor medicale și programelor de sănătate. Acesta este bilanțul care trebuie explicat, document cu document!

Nu putem atribui automat întregul necesar suplimentar unei singure persoane.

Guvernul răspunde pentru finanțarea sistemului, iar conducerea CNAS trebuie să răspundă pentru deciziile de administrare, pentru avertizările transmise și pentru modul în care a stabilit prioritățile de plată.

Încă din 10 septembrie erau cerute public explicații despre situația financiară a sistemului.

Ce măsuri au fost luate de atunci? Când a fost informat Guvernul despre necesarul suplimentar?

Ce obligații au fost asumate și pe baza căror resurse?

Auditul anunțat trebuie să verifice programele de sănătate, plățile către spitale și farmacii, concursurile de la casele județene și contractele vizate de control, inclusiv cele din Bistrița-Năsăud.

Concluziile trebuie publicate, iar eventualele încălcări ale legii trebuie înaintate instituțiilor competente.

Solicit un raport public de predare a mandatului, situația completă a restanțelor, un calendar ferm de plată și prezentarea rezultatelor auditului în fața comisiilor parlamentare de specialitate.

Domnule Moldovan, demisia încheie mandatul, dar nu șterge răspunderea pentru deciziile luate!

Domnule ministru, românii au nevoie de finanțare și rezultate verificabile. Pacientul oncologic, bolnavul cronic și omul care ajunge la urgență nu pot aștepta încheierea disputelor politice pentru a primi îngrijire!

Românii și-au plătit contribuțiile. Acum statul trebuie să își respecte obligațiile!”, a declarat Sorin Muncaciu, deputat AUR.