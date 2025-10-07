Sorin Oprescu a plătit cauțiunea de 5.000 de euro și a depus acte medicale care atestă bolile de care suferă/Ce a invocat fostul edil în fața autorităților din Grecia – SURSE

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a făcut marți primele declarații după audieri. El a fost reținut în Grecia sâmbătă. Potrivit unor surse judiciare, Sorin Oprescu este obligat de controlul judiciar instituit să se prezinte de 3 ori pe lună la poliție. În egală măsură, nu are voie să părăsească teritoriul Greciei.

Fostul edil al Capitalei a depus cauțiunea de 5.000 de euro și documente medicale care atestă bolile grave de care suferă. Oprescu a invocat în fața autorităților elene și condițiile din penitenciare, așa cum Gândul a informat încă din ziua reținerii sale.

Oprescu a fost filmat în urmă cu puțin timp de o televiziune din România când era dus la audieri. Acesta a povestit întregul episodul despre reținerea sa.

„Nici eu nu știu ce se întâmplă că e o hotărâre și e în judecată”, a afirmat fostul edil.

Fostul edil al Capitalei a depus contestație, solicitând aplicarea legii mai favorabile

Pe de altă parte, Curtea de Apel București urmează să judece contestația depusă de Oprescu, prin care acesta solicită aplicarea legii mai favorabile în raport cu acuzația de abuz în serviciu. Acesta spune că acuzația nu se justifică și cere revizuirea condamnării.

Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, a fost prins de autoritățile din Grecia sâmbătă, lângă aeroportul din Salonic. De reamintit că Tribunalul București a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele cetățeanului român Oprescu Sorin Mircea, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI