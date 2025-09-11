Prima pagină » Actualitate » Sorina Matei îi analizează pe „voluntarii lui Georgescu” VS „voluntarii lui Nicușor”! Unii, la PARCHET, alții, la Cotroceni

Bianca Dogaru
11 sept. 2025, 14:25, Actualitate
Sorina Matei a criticat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ceea ce numește o „dublă măsură” a statului român în privința echipelor din spatele politicienilor. Aceasta a comparat modul în care au fost tratați voluntarii lui Călin Georgescu, în special Bogdan Peșchir, cu situația voluntarilor lui Nicușor Dan.

„Voluntarii lui Georgescu – BogPr – care au lucrat pe TikTok au fost umiliți de Poliția Română, arestați de Parchetul General, le-au fost confiscați banii personali, au fost inculpați și linșați public într-un festival al urii de dreapta. Cu aportul instituțiilor statului. Parchet, poliție, instanțe.”

În schimb, potrivit jurnalistei, echipa care filmează și realizează clipurile președintelui Nicușor Dan, sunt „plătiți secret / clandestin și sunt protejați de Președintele României, Pahonțu/ SPP, Palatul Cotroceni, plimbați pe bani publici. Și toată lumea tace.”

Aceasta a ridicat semne de întrebare legate de transparență și finanțare.

„Nimeni nu pune în discuție cum un șef de stat ajunge să fie sponsorizat cu bani – ilegal și clandestin – de persoane a căror identitate nu dorește să o dezvăluie/( oare de ce?), nimeni nu vorbește de ce donatorii din campania lui Nicușor au rămas anonimi/ deși banii au fost decontați din buzunarele românilor, nimeni nu vrea să admită că omul minte cu clăbuci și prostește pe toată lumea când s-a arătat revoltat că CCR a omorât declarațiile de avere, un stâlp al transparenței în România.”

Contextul vine după ce anul trecut, Bogdan Peșchir, voluntar al fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost arestat și acuzat de 265 de infracțiuni de corupere a alegătorilor, după ce a oferit sute de mii de dolari prin TikTok și Revolut pentru „a influența alegerile din 2024”.

În schimb, Administrația Prezidențială a susținut că echipa lui Nicușor Dan realizează „activitate voluntară” pentru persoană fizică, fără contract și fără plată directă de la stat.

„Când dubla măsură se vede și de pe Marte, să nu vă așteptați să vă acorde cineva nici cel mai mic beneficiu al încrederii. Pentru că întotdeauna dubla măsură este prima formă de nedreptate,” a încheiat Sorina Matei.

Surse foto: Mediafax / Alexandru Dobre

