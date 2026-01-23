Prima pagină » Actualitate » Sfatul Dianei Șoșoacă după ce a văzut declarațiile de la Davos: „Să învățați urgent rusă și chineză”

Sfatul Dianei Șoșoacă după ce a văzut declarațiile de la Davos: „Să învățați urgent rusă și chineză”

23 ian. 2026, 14:23, Actualitate
Sfatul Dianei Șoșoacă după ce a văzut declarațiile de la Davos: „Să învățați urgent rusă și chineză”

Președinta SOS România, europarlamentara Diana Șoșoacă, susține că discuțiile avute la Forumul Economic Mondial confirmă ce avertismente a lansat ea anterior.

Diana Șoșoacă a postat un mesaj pe Facebook prin care a afirmat că lumea intră într-o „ordine tipolară”, care va fi dominată de Statele Unite, China și Federația Rusă, ea îi îndeamnă pe români să se adapteze la noile realități geopolitice.

„Tot ce v-am spus se adeverește acum, la Davos. Iată cum și alții au ajuns la vorba mea. Eu zic să învățați urgent rusă și chineză. Până la ora asta trebuia să știți engleza perfect. Încă o dată am avut dreptate. Șoșo rules”, a punctat lidera SOS România.

Ordine dominată de SUA, China și Rusia

Diana Șoșoacă a citat și un text are îi aparține Gabrielei Neacșu. În acel text se afirmă că Trump ar fi pus bazele unei noi arhitecturi globale, bazată pe trei mari centre de putere: Statele Unite, China și Federația Rusă.

„Vor exista trei centre de putere în noua lume – președintele Donald Trump

În locul hegemoniei occidentale, a fost instituționalizată o Ordine Tripolară tranzacțională.

Această structură, definită de Statele Unite, China și Federația Rusă, poate fi numită acum manualul operațional finalizat pentru geopolitica secolului XXI.

„Fortăreața America” este zona care se întinde de la Groenlanda până în Chile, transformând Emisfera Vestică într-o zonă de influență inexpugnabilă. Interesele secundare sunt rezervate exclusiv grupului Five Eyes – Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă.

Sfera Chinei cuprinde Asia de Sud, Asia de Est și coloana vertebrală mineral-stategică a Africii: Africa Centrală (în special Republica Democrată Congo), Africa de Est (cu porturile și rutele sale) și Africa de Sud. Un pact comercial confidențial, dar obligatoriu, între SUA și China a cimentat acest lucru.

Domeniul Rusiei se întinde de la o Europă „finlandizată”, peste Mediterană, până în Africa de Nord, Africa de Vest și state cheie din Africa Centrală.

Cu Ucraina neutralizată, națiunile europene, lipsite de o apărare autonomă credibilă și de fonduri suficiente, se vor conforma treptat dictatelor de securitate și energie ale Moscovei.

Instituții precum Națiunile Unite, OMS și NATO devin artefacte ale unei ordini apuse, care vor fi probabil reutilizate ca instrumente administrative pentru directorii Tripolari.

Africa jubilează, Europa este în șoc. La fel și Japonia.

Nu are rost să plângem după laptele vărsat, spune Trump. Să trecem la fapte și să facem ca acest lucru să funcționeze.” Gabriela Neacșu”, este postarea Dianei Șoșoacă.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și ceară iertare în genunchi”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cum era să izbucnească Primul Război Mondial cu doi ani mai devreme

Cele mai noi

Trimite acest link pe