Sfatul Dianei Șoșoacă după ce a văzut declarațiile de la Davos: „Să învățați urgent rusă și chineză”

Președinta SOS România, europarlamentara Diana Șoșoacă, susține că discuțiile avute la Forumul Economic Mondial confirmă ce avertismente a lansat ea anterior.

Diana Șoșoacă a postat un mesaj pe Facebook prin care a afirmat că lumea intră într-o „ordine tipolară”, care va fi dominată de Statele Unite, China și Federația Rusă, ea îi îndeamnă pe români să se adapteze la noile realități geopolitice.

„Tot ce v-am spus se adeverește acum, la Davos. Iată cum și alții au ajuns la vorba mea. Eu zic să învățați urgent rusă și chineză. Până la ora asta trebuia să știți engleza perfect. Încă o dată am avut dreptate. Șoșo rules”, a punctat lidera SOS România.

Ordine dominată de SUA, China și Rusia

Diana Șoșoacă a citat și un text are îi aparține Gabrielei Neacșu. În acel text se afirmă că Trump ar fi pus bazele unei noi arhitecturi globale, bazată pe trei mari centre de putere: Statele Unite, China și Federația Rusă.

„Vor exista trei centre de putere în noua lume – președintele Donald Trump

În locul hegemoniei occidentale, a fost instituționalizată o Ordine Tripolară tranzacțională.

Această structură, definită de Statele Unite, China și Federația Rusă, poate fi numită acum manualul operațional finalizat pentru geopolitica secolului XXI.

„Fortăreața America” este zona care se întinde de la Groenlanda până în Chile, transformând Emisfera Vestică într-o zonă de influență inexpugnabilă. Interesele secundare sunt rezervate exclusiv grupului Five Eyes – Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă.

Sfera Chinei cuprinde Asia de Sud, Asia de Est și coloana vertebrală mineral-stategică a Africii: Africa Centrală (în special Republica Democrată Congo), Africa de Est (cu porturile și rutele sale) și Africa de Sud. Un pact comercial confidențial, dar obligatoriu, între SUA și China a cimentat acest lucru.

Domeniul Rusiei se întinde de la o Europă „finlandizată”, peste Mediterană, până în Africa de Nord, Africa de Vest și state cheie din Africa Centrală.

Cu Ucraina neutralizată, națiunile europene, lipsite de o apărare autonomă credibilă și de fonduri suficiente, se vor conforma treptat dictatelor de securitate și energie ale Moscovei.

Instituții precum Națiunile Unite, OMS și NATO devin artefacte ale unei ordini apuse, care vor fi probabil reutilizate ca instrumente administrative pentru directorii Tripolari.

Africa jubilează, Europa este în șoc. La fel și Japonia.

Nu are rost să plângem după laptele vărsat, spune Trump. Să trecem la fapte și să facem ca acest lucru să funcționeze.” Gabriela Neacșu”, este postarea Dianei Șoșoacă.

