Spitalul modular din Pipera, construit în timpul pandemiei de COVID-19, cu peste 5 milioane de euro, a ajuns o ruină. Echipamente medicale, mobilier și aproape toate cele 250 de aparate de aer condiționat ar fi dispărut

Spitalul modular din Pipera, construit de Primăria Capitalei în 2020 și care a costat peste 5 milioane de euro, a devenit ținta hoților. În lipsa unui sistem de pază, aproape toate cele 250 de aparate de aer condiționat au fost furate, alături de instalațiile electrice și echipamentele medicale, conform TVR.

Investiția de peste 5 milioane de euro, abandonată de autorități, este acum o adevărată ruină. Spitalul a fost construit în timpul pandemiei de COVID-19 și a funcționat doar câteva luni. Fără pază și fără un sistem minim de monitorizare video, echipamente medicale, mobilier si aproape toate cele 250 de aparate de aer condiționat ar fi dispărut.

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Hoții au pătruns în clădire inclusiv prin acoperiș, iar obiectele pe care nu le-au putut fura au fost distruse. Investiția a fost realizată în 2020, în timpul mandatului Gabrielei Firea, prin adaptarea unor construcții provizorii destinate inițial organizării de șantier pentru Spitalul Metropolitan.

Ce a transmis Primăria Capitalei

Într-un răspuns pentru Știrile TVR, Primăria Capitalei a transmis că cele 250 de containere se află în proprietatea Companiei Municipale Consolidări SA, care este acum în faliment. În 2021 a fost numit un prim lichidator judiciar, iar în 2023, responsabilitatea a fost preluată de SIOMAX SRL. Acesta are obligația de a conserva și proteja bunurile, precum și de a preveni degradarea lor. De asemenea, Primăria Capitalei se află într-un litigiu cu această companie încă din 2021, scrie sursa citată anterior.

Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, a declarat că spitalul a beneficiat inițial de pază, însă aceasta a fost ulterior întreruptă.

„A avut pază la început, după care s-a renunțat și la pază. Primăria Capitalei nu a mai avut grijă ca acel spital modular să fie măcar întreținut sau refolosit la altceva, dată altă utilizare”, spune Vasile Barbu.

Primăria Capitalei a precizat că, după ce au fost constatate acte de vandalism și degradări, a fost demarată o procedură de constatare oficială, la începutul acestei luni, la care a participat și un executor judecătoresc.

Sursă foto: Captură foto X/TVR

Sursă video: X/TVR