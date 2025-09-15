Preşcolarii şi elevii defavorizaţi din învăţământul de stat primar şi gimnazial beneficiază și în anul școlar 2025-2026 de carduri educaționale în valoare de 500 de lei, acordate sub formă de tichete sociale pe suport electronic, potrivit OUG 83/2023.

Părinții sau reprezentanții legali trebuie să depună cererile la unitățile de învățământ până la 2 octombrie 2025. Ulterior, școlile au obligația să introducă datele în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România până la 7 octombrie 2025.

Inspectoratul Școlar Județean Buzău a transmis o adresă către școli prin care precizează că nu se solicită documente justificative la depunerea cererii, iar întreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor revine directorului unității de învățământ.

Model de cerere pentru acordarea sprijinului educațional în valoare de 500 de lei

Cine poate beneficia

Preșcolarii (3–6 ani) din grădinițele de stat, proveniți din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015, care frecventează regulat cursurile;

Elevii din învățământul primar și gimnazial de stat, aflați în întreținerea unor familii al căror venit mediu net lunar pe membru, realizat în luna iulie 2025, este de cel mult 50% din salariul minim brut pe țară.

Începând cu 2024, la calcularea veniturilor se aplică noul venit minim de incluziune (VMI), care a înlocuit ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei.

Cardurile educaționale au valoarea de 500 de lei și sunt emise o singură dată pe an școlar, într-o tranșă unică. Ele pot fi folosite exclusiv pentru achiziția de rechizite școlare și articole de îmbrăcăminte. Acestea nu permit retragerea de numerar sau transformarea în bani și sunt valabile un an de zile de la emitere, doar pe teritoriul României, în unități afiliate.

Câți elevi primesc sprijin

Conform datelor din aplicația EduVouchers, actualizate la 31 iulie 2025, aproximativ 666.373 de elevi defavorizați vor primi sprijin în acest an școlar. Bugetul total alocat este de 333,1 milioane lei, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Dragoș Pîslaru.

