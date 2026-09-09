SRI a avertizat de 1.304 de ori instituţiile, inclusiv ANCPI şi Guvernul României, că pot fi victimele hackerilor, din perioada lui Cîţu şi Ciucă

SRI a avertizat de 1.304 de ori ANCPI şi Guvernul României că pot fi victimele hackerilor, încă de pe vremea premierilor Florin Cîţu şi Nicolae Ciucă.

Comisiile de IT ale Camerei Deputaților și Senatului s-au reunit miercuri, 9 septembrie 2026, într-o ședință comună pentru a analiza atacul cibernetic suferit de ANCPI și modul în care a fost gestionată criza.

Ședința a fost convocată de Radu Mihaiu, președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, alături de șefii comisiilor similare.

Sistemele informatice ale ANCPI au fost indisponibile aproape o lună în urma unui atac cibernetic lansat pe 14 iulie 2026.

Instituțiile implicate au prezentat un raport complet privind cauzele incidentului și măsurile de remediere luate.

Prezenţi la şedinţa comisiei, reprezentanţii ANCPI spun că săptămâna viitoare, au ca ţintă, să fie repornite aplicaţiile instituţiei, în integralitate.

SRI a avertizat ANCPI şi Guvernul României încă din 2021

La rândul lor, reprezentantul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, Andrei Iacoboaie, organism aflat în subordinea Guvernului României, a prezentat filmul complet al atacului cibernetic şi cât de afectată a fost infrastructura informatică a ANCPI.

Acesta a declarat, printre altele, că atacatorul „a accesat o bază de aproximativ 2 milioane de înregistrări” ale instituţiei.

Generalul Anton Rog, reprezentant SRI, a declarat că s-au transmis peste 1.000 de avertismente cu privire la vulnerabilităţile din sistem, ale tutitot instituţiilor din ţară, printre care şi ANCPI şi Guvern, cele care au condus la situaţia în care se află acum Agenţia Naţională de Publicitate şi Cadastru. Au fost avertismente ţintite şi nu s-a intervenit în consecinţă, mai spun cei de la SRI, DNSC şi STS.

Informările de la SRI au început încă din 2021, când premieri erau Florin Cîţu şi apoi Nicolae Ciucă, şi până în 2026.

„233 de informări în 2025 către tot arcul guvernamental, ministere, agenţii, şi 1.304, in 2026, informări către diverse instituţii cu vulnerabilităţi”, spune generalul SRI, Anton Rog.

De asemenea, cei de la SRI au mai informat că au „avertizat un număr semnificativ de ţări europene ale căror infrastructuri erau scanate de acelaşi atacator”.

După cazul ANCPI, mai mulţi şefi de instituţii au cerut SRI să fie protejaţi complet printr-un sistem informatic integrat, a spus generalul Rog.

Cei de la ANCPI, după mesajele de avertizare primite de la SRI, au declarat că în 2021 a făcut upgrade la ultima versiune de securitate a sistemului. Din datele SRI reiese că nu a existat şi un răspuns oficial din partea Agenţiei Naţionale de Cadastru.

DNSC a transmis că, la nivelul anului 2026, a transmis către 2.400 de instituţii că există aproximativ 40.000 de vulnerabilităţi ale sistemelor informatice utilizate.