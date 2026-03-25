SRI felicită Poliția de ziua ei. „Filmele cu spioni și contraspioni ar fi plicticoase fără voi”

Pe pagina oficială de Facebook a Serviciului Român de Informații (SRI), reprezentanții au ales să transmită un mesaj în ziua în care Poliția Română împlinește 204 ani de la atestarea documentară.

Pe 25 martie este sărbătorită Ziua Poliției Române. Astăzi, forța națională de poliție, care este subordonată Ministerului Afacerilor Interne, împlinește 204 ani de la înființare.

„Filmele cu spioni și contraspioni ar fi plicticoase fără voi. Pentru că siguranța publică înseamnă mult mai mult. Respect!  La mulți ani Poliției Române! #25martie #ZiuaPolițieiRomâne”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

SRI a transmis un mesaj de Ziua Poliției Române.

De altfel, și Poliția Română a transmis, în urmă cu două ore, un mesaj pe Facebook, în dreptul unui videoclip. Acesta poate fi privit mai sus.

De asemenea, reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual au transmis un comunicat de Ziua Poliției Române.

„Astăzi, 25 Martie, când are loc prăznuirea sărbătorii creştine a Bunei Vestiri, aniversăm 204 ani de la momentul simbolic al fondării Poliției Române, la 1822. Evenimentul s-a petrecut în cadrul unei ceremonii oficiale, la Bucureşti, în Vechiul Regat, ceremonie organizată de către Grigorie Dimitrie Ghica, Domnul Ţării Româneşti, cel care i-a înmânat Marelui Agă Mihăiţă Filipescu primul steag al Agiei – instituție istorică, desemnată, oficial, prin lege, începând cu anul 2002, drept precursoarea Poliției Române.

Steagul avea inserată o heraldică unică, special creată pentru acel eveniment istoric, care a fost preluată simbolistic şi pe actualul drapel al Poliției Române. Data înmânării Steagului Marii Agii a fost aleasă personal de către Domnitorul Ghica, fiind planificată într-o zi cu profunde semnificații creştine pentru toată Țara Românească, semnificații ce au fost transpuse artistic, în spiritul tradițiilor scripturale bizantine, pe însemnul heraldic al drapelului, care reflectă iconografic vestea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, primită de Maica Domnului de la Arhanghelul ceresc Gavriil.

La mulți ani, dragi colegi polițiști, în activitate, în rezervă sau în retragere! La mulți ani Poliției Române!”, transmite Biroul Executiv Central al SNPPC.

Poliția Română împlinește 204 ani de existență

Anul 1806 avea să marcheze un nou punct pe borna istoriei românești. Atunci, organele de pază și ordine din Capitală aveau să primească o nouă denumire, și anume cea de „Poliție”.

De altfel, această zi coincide cu sărbătoarea Bunei Vestiri, al cărei simbol heraldic se afla pe primul steag al Marii Agii. În 1822, acesta a fost înmânat şefului Poliţiei din acele vremuri, Aga Mihăiţă Filipescu, de către Grigorie Dimitrie Ghica, domnitor al Țării Românești.

Data de 25 martie a fost stabilită oficial prin Legea nr. 218/2002, ca un moment de recunoaștere a activității desfășurate de polițiști în sprijinul societății.

De Ziua Poliției Române se desfășoară diverse activități în orașele din țară. Prin intermediul acestor evenimente sunt evidențiate atât contribuția oamenilor legii la menținerea siguranței și ordinii publice, cât și responsabilitatea și angajamentul față de profesie.

Sursă foto: Facebook SRI – Serviciul Român de Informații;
Sursă video: Facebook Poliția Română

