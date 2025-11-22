A început campania electorală în cursa pentru alegerile parțiale. Campania pentru alegerile locale parțiale programate pe 7 decembrie 2025 debutează oficial pe 22 noiembrie, la ora 00.00, şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 07.00. În acest interval, trebuie respectate toate prevederile legale în vigoare și sunt permise doar anumite tipuri de activităţi, după cum precizează Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Perioada de campanie este redusă la 15 zile, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 891/2025, care stabilește calendarul electoral pentru acest scrutin.

Alegerile locale parțiale programate pentru 7 decembrie 2025 se vor desfășura în municipiul București pentru ocuparea funcției de primar general, iar în județul Buzău pentru președinția Consiliului Județean. De asemenea, vor avea loc alegeri și în alte 12 localități din țară.

În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) transmite un mesaj candidaților pentru locale, solicitându-le ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente.”

Ce interdicții clare sunt pentru candidații în campania electorală pentru alegerile locale parțiale

În campania electorală este interzisă folosirea mesajelor sau a sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură şi intoleranţă şi a oricăror forme, mijloace, acte şi acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă sau etnică, a transmis AEP.

Aceste alegeri se desfășoară conform legislației specifice privind organizarea alegerilor locale, completată de reglementări ale Guvernului, ale birourilor electorale și de deciziile Autorității Electorale Permanente.

”Materialele publicitare politice vor fi etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2024/900, respectând cerinţele generale şi modelele din anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1410. Competitorii politici au obligaţia înlăturării, până la data începerii campaniei electorale, a tuturor materialelor de propagandă utilizate până la acel moment care nu respectă regulile permise de legislaţia în vigoare”, precizează AEP.

precizează AEP. ”În acelaşi timp, potrivit legii, este interzisă utilizarea vehiculelor inscripţionate sau colantate cu sloganuri de campanie sau cu imagini ale candidaţilor, precum şi cu alte referiri la competitorii electorali, utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar, organizarea de spectacole, serbări, focuri de artificii, utilizarea de bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă”, a mai transmis AEP.

Cum se desfășoară campania electorală

Candidații au la dispoziție mijloace precum afișajul stradal, presă, radio, televiziune și platforme online. Sunt permise și materiale tipărite precum pliantele sau broșurile, dar numai dacă sunt realizate după debutul oficial al campaniei.

Pe de altă parte, legea interzice folosirea vehiculelor inscripționate cu mesaje electorale, difuzarea de materiale audio din mașini, precum și organizarea de spectacole sau evenimente festive. Nu sunt admise nici bannerele, mesh-urile, corturile sau alte tipuri de publicitate outdoor de mari dimensiuni.

Care sunt materialele de campanie permise

afişele electorale

materialele de propagandă electorală audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală în condiţiile legii

publicitatea în presa scrisă

materialele de propagandă electorală online

broşurile, pliantele și alte materiale tipărite din aceeaşi categorie

Calendarul principal al scrutinului

22 noiembrie – începerea campaniei electorale

– începerea campaniei electorale 23 noiembrie – candidaturile devin definitive

candidaturile devin definitive 24 noiembrie – stabilirea ordinii pe buletinul de vot

– stabilirea ordinii pe buletinul de vot 2 decembrie – tipărirea buletinelor și desemnarea conducerii secțiilor de vot

– tipărirea buletinelor și desemnarea conducerii secțiilor de vot 6 decembrie , ora 7.00 – finalizarea campaniei

, ora 7.00 – finalizarea campaniei 7 decembrie, între orele 7.00–21.00 – votarea

Interdicții în ziua votul

Este important de precizat că, din dimineața zilei de 6 decembrie și până la închiderea urnelor este interzisă difuzarea de sondaje, spoturi electorale sau intervenții ale candidaților în mass-media.

În ziua votului nu pot fi prezentate nici rezultatele sondajelor realizate la ieșirea de la urne și nu sunt permise comentarii despre candidați sau îndemnuri explicite de vot.

Sursă foto: Colaj Gândul

