Statutul special al magistraților, care le permită să își acorde singuri diferite bonusuri și beneficii financiare, are efect și la nivelul vistieriei țării. Acum 2 ani, statul le datora acestora restanțe salariale în valoare de aproape 2 miliarde de euro, pe care și le-au acordat singuri. Impresionanta sumă reprezintă 0, 57% din PIB.



O notă de informare întocmită de Ministerul Finațelor cu titlu confidențial, discutată în Guvernul Ciolacu pe 23 august 2023, obținută de G4Media.ro, avertiza cu privire la sumele imense pe care bugetul de stat le datorează magistraților.

Magistrații ne costă. Din suma uriașă datorată judecătorilor s-a plătit doar jumătate

Sumele vin ca urmare a miilor de hotărâri judecătorești definitive prin care judecătorii și procurorii au câștigat drepturi salariale restante. În 2023, conform notei Ministerului de Finanțe condus la acel moment de Marcel Boloș, statul datora magistraților peste 5, 2 miliarde de lei ca urmare a acestor hotărâri definitive. Adică o sumă echivalentă cu peste 1 miliard de euro. Potrivit informațiilor G4Media.ro, până acum s-a plătit jumătate din sumele totale restante.

Pe 29 iulie, premierul Ilie Bolojan comenta că în ultimii ani au existat peste 20.000 de acțiuni în instanță declanșate de magistrați pentru drepturi salariale, pe fondul legii salarizării care este „neclară, interpretabilă”. Bolojan a mai punctat la acel moment că guvernele României din ultimii ani au fost nevoite să plătească prin titluri executorii în jur de 10 miliarde de lei.

Conform documentului menționat, aceste sume reprezintă drepturi salariale formulate de magistrați și personalul auxiliar din sistemul judiciar, respectiv acțiuni în pretenții, contestații la executările silite demarate împotriva Ministerului Finanțelor, în baza hotărârilor judecătorești definitive.

Președintele a solicitat coaliției creșterea vârstei de pensionare a magistraților

Datoria totală în valoare de 9,1 miliarde de lei, echivalentul a 0,57% din PIB a fost înregistrată pe parcursul ultimilor ani, peste 80% din sume fiind înregistrate în anul 2023.

Statutul magistraților a fost luat în vizor și de președintele statului. Nicușor Dan a declarat, duminică la Chișinău, că le-solicitat liderilor coaliției ca vârsta de pensionare a magistraților să crească treptat în următorii 15 ani, nu în 10 ani așa cum este prevăzut în proiectul adoptat de Guvern. Șeful statului consideră că magistrații din România au muncit de două sau chiar de trei ori mai mult ca cei din alte țări europene, conform Digi24.ro.

