Luiza Dobrescu
22 oct. 2025, 11:44, Actualitate
Statul român a scăpat de tot hăţurile. Un căpitan SRI fictiv a înfiinţat o structură fantomă şi a recrutat foşti militari pentru misiuni inexistente

DIICOT a scos la iveală o adevărată reţea demnă de un film cu James Bond. Un bărbat care se dădea drept căpitan SRI a înfiinţat o structură-fantomă de informaţii, a recrutat foşti militari şi pasionaţi de arme, le-a dat legitimaţii false şi i-a trimis în nişte „misiuni secrete” în ţară. 

Falsul agent a acţionat la fel ca în filmul „True Lies”, care în viaţa reală era un vânzător de maşini de mâna a doua, dar se dădea drept agent secret ca să cucerească femei.

„Căpitanul-fantomă” a fost ridicat și dus la audieri, după luni de filaj din partea celor de la DIICOT, în urma a șapte percheziții efectuate în Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara.

Acesta a creat o rețea clandestină de „agenți” din foști militari și pasionați de arme, pe care îi trimitea în „misiuni secrete” prin toată țara.

Le dădea legitimații false, echipamente de comunicație și mașini cu girofar, gruparea a ajuns să interacționeze cu polițiști și chiar să culeagă „probe” din diverse locații.

Bărbatul de  66 de ani a construit, între 2021 și 2025, o structură falsă care imita în detaliu o unitate secretă a Serviciului Român de Informații. Se dădea angajat al SRI, specializat în culegere de informații și transport de corespondență clasificată.

Individul a reușit să convingă să se angajeze în structura sa imaginară mai mulţi foști combatanți din teatre de operații, foști militari și civili autorizați să dețină arme.

Oamenii erau selectaţi cu teste de operativitate, evaluări psihologice, iar după ce erau „admişi”, primeau legitimaţii, staţie emisie-recepţie şi un nume de cod.

Reţeaua a activat în perioada aprilie-iulie 2025 şi a avut „operaţiuni” Arad, Timiș, Constanța, Satu Mare, Bihor, Mureș și București, toate sub comanda falsului ofițer.

Nimeni din nicio instituţie n-a bănuit nimic în tot acest timp

Aceştia au colaborat, în unele „misiuni” cu angajaţi ai multor instituţii publice oficiale, fără ca nimeni să bănuiască ceva.

„Miercuri, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofițeri ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 7 percheziții domiciliare în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara.

Sunt puse în aplicare mandate de aducere pentru audieri la sediul DIICOT Alba Iulia.

Suspectul principal și colaboratorii săi sunt cercetați pentru:

  • desfășurarea, fără autorizare, a activităților specifice culegerii de informații supuse autorizării,
  • uzurpare de calități oficiale,
  • fals material în înscrisuri oficiale,
  • uz de fals.

 DIICOT precizează: „Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.

