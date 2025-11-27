Steaua Roșie Belgrad – FCSB, meci cu miză dublă. De ce este decisiv duelul de pe „Marakana”

Joi seară, 27 noiembrie, de la 22:00, Steaua Roșie și FCSB își joacă, la Belgrad, viitorul în grupa unică de Europa League. Meciul este unul cu miză dublă, fiind decisiv pentru ambele cluburi.

Iată de ce este atât de importantă confruntarea din această seară, de pe „Marakana”.

Steaua Roșie Belgrad – FCSB, meci decisiv

Toți ochii vor fi pe rezultatul acestei partide, care poate avea un impact semnificativ asupra coeficientului de țară. România și Serbia se duelează ca să închidă sezonul 2025-2026 pe locul 23 în clasamentul coeficienților. Momentan, România se află pe această poziție, care îi permite ca în sezonul următor să trimită echipa campioană din Superligă direct în turul 2 al preliminariilor Ligii, în loc de turul 1.

Diferența de punctaj între Serbia și România este una destul de mică. Noi avem un coeficient total de 24.000, iar vecinii au 22.875 puncte. Diferența de 1,125 puncte se poate mări, dacă FCSB o învinge pe Steaua Roșie. Sau, în caz neferict, se poate micșora, dacă trupa lui Gigi Becali pleacă învinsă de pe „Marakana” din Belgrad.

Dacă FCSB învinge, România ar adăuga 0,5 puncte la coeficientul de țară și s-ar distanța la 1,625 puncte de Serbia, scrie gsp.ro. Avantajul acesta ar putea fi decisiv în lupta directă, suficient cât să ne asigure locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA la finalul sezonului de cupe europene.

Potrivit criteriilor stabilite, pentru fiecare victorie din grupe se acordă 2 puncte în clasamentul coeficienților, iar egalul aduce 1 punct. Mai departe, numărul de puncte obținut după fiecare etapă se împarte la numărul de echipe din țara respectivă care au luat startul în cupele europene. România a avut 4 reprezentante, în vară.

Și Serbia a început sezonul de cupe europe tot cu 4 echipe, dar în competiție a mai rămas doar Steaua Roșie. Românii, în schimb, o mai au în grupa de Conference League pe Universitatea Craiova.

Cum arată clasamentul

După 4 meciuri jucate în E.L, Steaua Roșie Belgrad și FCSB sunt în afara locurilor care asigură calificarea în faza următoare. Sârbii stau pe locul 26, cu 4 puncte (o victorie, un egal și două înfrângeri), iar românii sunt pe 31, cu 3 puncte (o victorie și trei înfrângeri).

