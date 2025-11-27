Prima pagină » Actualitate » Steaua Roșie Belgrad – FCSB, meci cu miză dublă. De ce este decisiv duelul de pe „Marakana”

Steaua Roșie Belgrad – FCSB, meci cu miză dublă. De ce este decisiv duelul de pe „Marakana”

27 nov. 2025, 09:30, Actualitate
Steaua Roșie Belgrad - FCSB, meci cu miză dublă. De ce este decisiv duelul de pe „Marakana”
Steaua Roșie Belgrad - FCSB, meci cu miză dublă / Sursa FOTO: prosport.ro

Joi seară, 27 noiembrie, de la 22:00, Steaua Roșie și FCSB își joacă, la Belgrad, viitorul în grupa unică de Europa League. Meciul este unul cu miză dublă, fiind decisiv pentru ambele cluburi.

Iată de ce este atât de importantă confruntarea din această seară, de pe „Marakana”.

Steaua Roșie Belgrad – FCSB, meci decisiv

Toți ochii vor fi pe rezultatul acestei partide, care poate avea un impact semnificativ asupra coeficientului de țară. România și Serbia se duelează ca să închidă sezonul 2025-2026 pe locul 23 în clasamentul coeficienților. Momentan, România se află pe această poziție, care îi permite ca în sezonul următor să trimită echipa campioană din Superligă direct în turul 2 al preliminariilor Ligii, în loc de turul 1.

Diferența de punctaj între Serbia și România este una destul de mică. Noi avem un coeficient total de 24.000, iar vecinii au 22.875 puncte. Diferența de 1,125 puncte se poate mări, dacă FCSB o învinge pe Steaua Roșie. Sau, în caz neferict, se poate micșora, dacă trupa lui Gigi Becali pleacă învinsă de pe „Marakana” din Belgrad.

Dacă FCSB învinge, România ar adăuga 0,5 puncte la coeficientul de țară și s-ar distanța la 1,625 puncte de Serbia, scrie gsp.ro. Avantajul acesta ar putea fi decisiv în lupta directă, suficient cât să ne asigure locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA la finalul sezonului de cupe europene.

Potrivit criteriilor stabilite, pentru fiecare victorie din grupe se acordă 2 puncte în clasamentul coeficienților, iar egalul aduce 1 punct. Mai departe, numărul de puncte obținut după fiecare etapă se împarte la numărul de echipe din țara respectivă care au luat startul în cupele europene. România a avut 4 reprezentante, în vară.

Și Serbia a început sezonul de cupe europe tot cu 4 echipe, dar în competiție a mai rămas doar Steaua Roșie. Românii, în schimb, o mai au în grupa de Conference League pe Universitatea Craiova.

Cum arată clasamentul

După 4 meciuri jucate în E.L, Steaua Roșie Belgrad și FCSB sunt în afara locurilor care asigură calificarea în faza următoare. Sârbii stau pe locul 26, cu 4 puncte (o victorie, un egal și două înfrângeri), iar românii sunt pe 31, cu 3 puncte (o victorie și trei înfrângeri).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB: „Atmosfera și suporterii sunt în tribune”

Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”

Recomandarea video

Citește și

SPORT Mircea Lucescu, acuzat că a distrus un fotbalist de la RAPID. „Nu știu de ce nu l-a băgat. A însemnat foarte multă suferință”
09:00
Mircea Lucescu, acuzat că a distrus un fotbalist de la RAPID. „Nu știu de ce nu l-a băgat. A însemnat foarte multă suferință”
EXTERNE Prima călătorie internaţională a lui Papa Leon al XIV-lea. Va fi primit în Turcia, de Recep Tayyip Erdogan
08:37
Prima călătorie internaţională a lui Papa Leon al XIV-lea. Va fi primit în Turcia, de Recep Tayyip Erdogan
ACTUALITATE Daniel Băluță: „Ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un MODEL de colaborare între antreprenori și primărie”
08:30
Daniel Băluță: „Ceea ce am făcut la Sectorul 4 reprezintă un MODEL de colaborare între antreprenori și primărie”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ucrainenii își asumă 3 linii ROȘII – scăderea dimensiunii armatei, nu recunosc teritoriile, nu acceptă condiționalități legate de NATO”
08:00
Dan Dungaciu: „Ucrainenii își asumă 3 linii ROȘII – scăderea dimensiunii armatei, nu recunosc teritoriile, nu acceptă condiționalități legate de NATO”
Mediafax
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Cancan.ro
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Mediafax
Oamenii de știință dezvăluie momentul în care corpul începe să îmbătrânească mai repede
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Cancan.ro
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Când începe vacanța de iarnă și când revin elevii la școală în ianuarie 2026?
ECONOMIE Restructurare la TAROM. Consiliul de Administrație, redus de la 7 la 5 membri. Directorul general explică motivele renunțării la mandat
09:11
Restructurare la TAROM. Consiliul de Administrație, redus de la 7 la 5 membri. Directorul general explică motivele renunțării la mandat
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”
09:00
Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”
EXTERNE Lux occidental pentru cercul lui Kim Jong-Un, sărăcie extremă pentru nord-coreeni. Elitele își cumpără CHANEL și haine de blană care costă cât o casă
08:55
Lux occidental pentru cercul lui Kim Jong-Un, sărăcie extremă pentru nord-coreeni. Elitele își cumpără CHANEL și haine de blană care costă cât o casă
ECONOMIE România va fi campioana DOBÂNZILOR din UE în 2026 raportat la venituri, peste Grecia. Datoria țării, aproape de 60% din PIB
08:30
România va fi campioana DOBÂNZILOR din UE în 2026 raportat la venituri, peste Grecia. Datoria țării, aproape de 60% din PIB
ACTUALITATE Valentin Stan: RUSIA este în continuare în ofensivă. Ucraina va pierde tot dacă nu semnează pacea
08:30
Valentin Stan: RUSIA este în continuare în ofensivă. Ucraina va pierde tot dacă nu semnează pacea
SPORT David Popovici și-a anunțat planurile pentru Jocurile Olimpice din Statele Unite, la Gala Mari Sportivi organizată de ProSport
07:39
David Popovici și-a anunțat planurile pentru Jocurile Olimpice din Statele Unite, la Gala Mari Sportivi organizată de ProSport