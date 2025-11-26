Prima pagină » Actualitate » Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”

Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”

26 nov. 2025, 08:59, Actualitate
Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”
Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere / Sursa FOTO: prosport.ro

La FCSB este un nou scandal, iar de data asta numele pronunțat este al celui mai important jucător din echipă. Supărat pe Gigi Becali pentru afirmațiile făcute, fotbalistul vrea să se transfere în altă parte și a transmis, deja, conducerii clubului acest lucru.

Deloc impresionat de reacția „vedetei”, finanțatorul clubului a reacționat imediat, cu un atac la fel de virulent.

Cine este jucătorul care vrea să plece de la FCSB

Daniel Bîrligea (25 de ani) este fotbalistul care nu mai vrea să stea la FCSB, scrie gsp.ro. Potrivit sursei citate, „Bîrli-gol” s-a supărat din cauza criticilor pe care i le-a adus patronul și chiar a vorbit cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, despre situația sa.

„Vârful” campioanei a fost criticat de Becali după partida cu Hermannstadt, din etapa 16, atunci când a luat două cartonașe galbene într-un interval de nici 3 minute și a fost eliminat de pe teren. La finalul meciului, Gigi Becali a anunțat că Bîrligea va primi o amendă de 20.000 de euro și, mai mult, l-a criticat puternic la televizor, dezamăgit de atitudinea din teren a jucătorului.

Din câte se pare, atacantul l-a sunat zilele trecute pe Mihai Stoica, anunțându-l că nu mai vrea să rămână la FCSB.

Deloc impresionat de reacția jucătorului, latifundiarul din Pipera a reacționat pe loc:

„Să vină cu ofertă! Impresarul spune că e prea mare clauza. Păi, să vină cu una reală! În anii ăștia nu am avut nici măcar o jumătate de ofertă. Nici din Arabia nu m-a sunat nimeni să dea un milion!

Nu există jucător la mine care să nu fie de vânzare. Eu îl dau și pe Bîrligea, dar nu are ofertă. E prima dată în viața mea când am intrat în degringoladă”, a răbufnit Becali.

Bîrligea, cotat la 5 milioane

Daniel Bîrligea este cel mai important fotbalist din lotul campioanei, golurile sale fiind extrem de importante pentru performanțele echipei. Cotat la 5 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, atacantul a bifat 22 de meciuri pentru FCSB în acest sezon și a marcat 7 goluri, reușind și 5 pase decisive.

Presa arabă a scris că Bîrligea ar fi fost monitorizat de „secunzii” lui Fatih Terim, pe vremea când turcul antrena pe Al Shabab.

Ulterior, a apărut știrea că internaționalul român se află pe radarul celor de la Al Khaleej, care în această iarnă ar urma să facă o ofertă de transfer. Al Khaleej ocupă locul 6 în prima ligă din Arabia Saudită și vrea să-și întărească lotul pentru a concura cu Al Nassr Riyadh, Al Hilal și Al Taawon.

Gigi Becali i-a fixat lui Daniel Bîrligea o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, sumă considerată exagerată chiar și bogatele cluburi din zona Golfului Persic.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali pune la bătaie 1 milion de euro pentru Denis Drăguș. Ce spune impresarul atacantului

Mihai Stoica anunță PRIMUL transfer la FCSB din această iarnă. „De valoare 100%. Să vedem cum se va acomoda”

Gigi Becali a explodat la finalul partidei FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”

Elias Charalambous, despre demisia de la FCSB: „Fără negocieri”

Citește și

ACTUALITATE Daniel Băluță: „Un tânăr din București trebuie să poată duce o viață decentă și corectă aici, fără să PLECE în altă parte”
09:00
Daniel Băluță: „Un tânăr din București trebuie să poată duce o viață decentă și corectă aici, fără să PLECE în altă parte”
TURISM Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul administraţiei Trump
08:59
Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul administraţiei Trump
ULTIMA ORĂ Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Procurorii Parchetului ICCJ ridică probe pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani
08:52
Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Procurorii Parchetului ICCJ ridică probe pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani
VIDEO Descinderi uriașe în toată țara. 150 de percheziții DIICOT care vizează traficanții de droguri, de minori și grupările de criminalitate informatică
08:25
Descinderi uriașe în toată țara. 150 de percheziții DIICOT care vizează traficanții de droguri, de minori și grupările de criminalitate informatică
Mediafax
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace
Mediafax
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Pentru prima dată, un robot umanoid a mers pe jos 100 de kilometri
ECONOMIE Controale ANAF pe platformele pentru adulți. Peste 100 de persoane nu și-au declarat veniturile din OnlyFans de aproximativ 65.000.000 de lei
09:20
Controale ANAF pe platformele pentru adulți. Peste 100 de persoane nu și-au declarat veniturile din OnlyFans de aproximativ 65.000.000 de lei
SPORT Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
09:07
Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
POLITICĂ Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România”
08:57
Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România”
SPORT Decizie în cazul STADIONULUI de 130.000.000 de euro din Timișoara. Alfred Simonis: „Mergem înainte. Până în ianuarie dăm ordinul”
08:39
Decizie în cazul STADIONULUI de 130.000.000 de euro din Timișoara. Alfred Simonis: „Mergem înainte. Până în ianuarie dăm ordinul”
HOROSCOP Cele 3 zodii care renasc până la finalul lui 2025. Acești nativi își găsesc sufletul pereche și au parte de iubire autentică
08:31
Cele 3 zodii care renasc până la finalul lui 2025. Acești nativi își găsesc sufletul pereche și au parte de iubire autentică
MARIUS TUCĂ SHOW Daniel Băluță: „Este păcat să lăsăm CASELE DE PATRIMONIU să se prăbușească. Există soluții”
08:30
Daniel Băluță: „Este păcat să lăsăm CASELE DE PATRIMONIU să se prăbușească. Există soluții”