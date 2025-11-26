Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”

La FCSB este un nou scandal, iar de data asta numele pronunțat este al celui mai important jucător din echipă. Supărat pe Gigi Becali pentru afirmațiile făcute, fotbalistul vrea să se transfere în altă parte și a transmis, deja, conducerii clubului acest lucru.

Deloc impresionat de reacția „vedetei”, finanțatorul clubului a reacționat imediat, cu un atac la fel de virulent.

Cine este jucătorul care vrea să plece de la FCSB

Daniel Bîrligea (25 de ani) este fotbalistul care nu mai vrea să stea la FCSB, scrie gsp.ro. Potrivit sursei citate, „Bîrli-gol” s-a supărat din cauza criticilor pe care i le-a adus patronul și chiar a vorbit cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, despre situația sa.

„Vârful” campioanei a fost criticat de Becali după partida cu Hermannstadt, din etapa 16, atunci când a luat două cartonașe galbene într-un interval de nici 3 minute și a fost eliminat de pe teren. La finalul meciului, Gigi Becali a anunțat că Bîrligea va primi o amendă de 20.000 de euro și, mai mult, l-a criticat puternic la televizor, dezamăgit de atitudinea din teren a jucătorului.

Din câte se pare, atacantul l-a sunat zilele trecute pe Mihai Stoica, anunțându-l că nu mai vrea să rămână la FCSB.

Deloc impresionat de reacția jucătorului, latifundiarul din Pipera a reacționat pe loc:

„Să vină cu ofertă! Impresarul spune că e prea mare clauza. Păi, să vină cu una reală! În anii ăștia nu am avut nici măcar o jumătate de ofertă. Nici din Arabia nu m-a sunat nimeni să dea un milion!

Nu există jucător la mine care să nu fie de vânzare. Eu îl dau și pe Bîrligea, dar nu are ofertă. E prima dată în viața mea când am intrat în degringoladă”, a răbufnit Becali.

Bîrligea, cotat la 5 milioane

Daniel Bîrligea este cel mai important fotbalist din lotul campioanei, golurile sale fiind extrem de importante pentru performanțele echipei. Cotat la 5 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, atacantul a bifat 22 de meciuri pentru FCSB în acest sezon și a marcat 7 goluri, reușind și 5 pase decisive.

Presa arabă a scris că Bîrligea ar fi fost monitorizat de „secunzii” lui Fatih Terim, pe vremea când turcul antrena pe Al Shabab.

Ulterior, a apărut știrea că internaționalul român se află pe radarul celor de la Al Khaleej, care în această iarnă ar urma să facă o ofertă de transfer. Al Khaleej ocupă locul 6 în prima ligă din Arabia Saudită și vrea să-și întărească lotul pentru a concura cu Al Nassr Riyadh, Al Hilal și Al Taawon.

Gigi Becali i-a fixat lui Daniel Bîrligea o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, sumă considerată exagerată chiar și bogatele cluburi din zona Golfului Persic.

