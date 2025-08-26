Ștefan Popescu, doctor în istorie și specialist în politică externă, se alătură echipei GÂNDUL

Cunoscutul analist Ștefan Popescu se alătură echipei Gândul. Acesta va semna săptămânal un articol de opinie, în care va aborda principalele subiecte de politică internațională și diplomație.

Ștefan Popescu este analist și comentator de politică externă cu o intensă activitate în mass media. Este doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane ale Universității Paris 1 – Sorbona. Teza sa de doctorat despre Albania în politica externă franceză a obținut distincția Summa cum laude și felicitări unanime din partea juriului. Deține, de asemenea, un al doilea master în geopolitică la Universitatea Paris 1 – Sorbonne și la École Normale Supérieure din Paris (ENS-Ulm).

Stefan Popescu a fost pentru o scurta perioadă secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al României. Cariera sa profesională s-a dezvoltat în domeniul relațiilor internaționale: responsabil de misiune la Înaltul Consiliu al Francofoniei (2005-2006), profesor-cercetător invitat la Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale Contemporane, Institutul Pierre Renouvin al Universității Paris 1 – Sorbonne (2002-2008), jurnalist la Radio France Internationale (2007-2012), consilier special pentru Francofonie al ministrului român al Afacerilor Externe (2012), director general pentru cooperare externă al Institutului Cultural Român (2012-2013), analist și comentator de politică externă pentru mai multe posturi de radio și televiziune, dar și pentru publicații ale presei centrale, analist senior la Romania Energy Center (ROEC), consilier al ministrului delegat pentru afaceri europene (din februarie 2017).

