Ştefan şi Ştefania, doi tineri logodiți care au ajuns victime ale tragediei din Argeș. Au murit alături de prieteni, în mașina prăbușită într-o râpă

Ştefan şi Ştefania sunt doi dintre tinerii care au pierit în tragedia din Argeș de sâmbătă, 23 august 2025. Cuplul se afla alături de prieteni, într-o drumeție pe Munții Iezer. Urmau să privească, împreună, răsăritul de pe munte, însă nu au mai ajuns la destinație. Autoturismul în care se aflau tinerii a căzut într-o prăpastie. Dintre cei 5 tineri, unul singur a supraviețuit.

Sâmbătă, 23 august 2025, o drumeție în munți avea să se sfârșească teribil pentru mai mulți tineri. Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Argeș, în jurul orei 06:00, autoturismul ar fi căzut în râpă. Salvatorii au ajuns la locul tragediei abia în jurul orei 13:00, după ce mai multe persoane, aflate la adunat de ciuperci, au văzut mașina căzută în prăpastie și au sunat la 112. Dintre cei 5 tineri aflați în mașină, unul singur a supraviețuit.

Ștefan Matei Berevoianu, iar alături de el, logodnica sa, Ștefania, Darie Ștefan Teodor și Alexandra Gorgan sunt cei 4 tineri care au pierit sâmbătă. Costin Petrișor Bulgaru, un tânăr de 21 de ani, este singurul supraviețuitor al tragediei din Argeș. Tânărul a fost transportat la spital, cu elicopterul SMURD, și a fost supus unor intervenții medicale.

Ştefan şi Ştefania urmau să se căsătorească

Ştefan şi Ştefania sunt doi dintre tinerii care au murit în incidentul din Argeș, de ieri. Cei doi îndrăgostiți urmau să se căsătorească. Sâmbătă dimineață, cuplul a plecat alături de ceilalți 3 prieteni pentru a privi răsăritul de pe munte. Destinele, însă, le-au fost frânte într-o fracțiune de secundă, în momentul în care mașina lor s-a prăbușit în gol, în prăpastie.

Tinerii au urcat 30 de kilometri pe un drum vechi, dificil și îngust, pentru a ajunge pe crestele Munților Iezer, dimineață. Datele indică faptul că roata din fața a autoturismului ar fi prins marginea drumului, în timp ce se aflau în zona Colții Caprei – Portăreasa, iar vehiculul a picat în gol.

Autoturismul a fost condus de Ștefan Matei Berevoianu, vehicul care ar fi fost achiziționat de tatăl său, cu 3 zile înainte de producerea tragediei. Supraviețuitorul incidentului din Argeș susține că șoferul ar fi avut intenția să testeze puterea mașinii, arată Observatornews.ro.

Sursă foto: Facebook / ISU Argeș