Tragedie în Argeș. Două persoane au murit, după ce o mașină a căzut în prăpastie, în zona Capra

O tragedie a avut loc în Argeș, sâmbătă, 23 august 2025. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Salvamont Argeș, două persoane au murit, după ce o mașină a căzut în prăpastie, în zona Capra. O altă persoană prezenta semne vitale. Autoritățile intervin în aceste clipe la locul incidentului.

Un incident tragic a avut loc în zona Portăreasa – Capra. Două persoane ar fi decedat, după ce o mașină a căzut în prăpastie, potrivit surselor Gândul. A treia persoană ar prezenta semne vitale. Echipa de salvatori intervine de urgență la locul incidentului.

Tragedie în Argeș: un autoturism cu 3 persoane a căzut într-o prăpastie

„Un autovehicul Suzuki Vitara, în zona Portăreasa – Capra, căzut în prăpastie. Două persoane ar fi decedate și o altă persoană prezenta semne vitale. Intervenim cu echipa de salvatori de la Câmpulung, patrula de serviciu din Voina, și 3 salvatori veniți de acasă”, transmite Salvamont Argeș.

Autoturismul căzut într-o râpă a fost descoperit de câteva persoane aflate la adunat de ciuperci. A fost apelat numărul de urgență 112, raportându-se incidentul din zona Capra, iar la fața locului au fost trimise echipele de salvatori, cu 2 autospeciale, și echipajul SMURD.

Ziarul din Muscel transmite că toate cele 3 persoane găsite la locul incidentului ar fi decedat.

În curs de actualizare.

