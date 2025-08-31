FCSB a anunţat programul meciurilor din faza principală a Europa League. Echipa roș-albastră se va duela cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles.

Iată programul FCSB în Europa League:

Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB, ora 19:45

Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys, ora 19:45

Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna, ora 19:45

Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB, ora 19:45

Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB, ora 22:00

Etapa 6: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord, ora 22:00

Etapa 7: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB, ora 22:00

Etapa 8: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce, ora 22:00

Programul FCSB în Europa League. Ordinea și datele meciurilor echipei roș-albastre

Este o singură grupă, cu 36 de echipe, în Europa League. Primele opt echipe se vor califica direct în optimi, iar locurile 9-24 vor juca un play-off pentru a ajunge în faza următoare a competiției.

Gigi Becali a spus cât poate câștiga FCSB în Europa League. „E bine. Ca să facem bani din bilete. Îmi doresc Cupa UEFA eu. Prima dată să îi bat pe ăștia slabi și în finală să intru cu ăla puternic să ne dea Dumnezeu putere. Nu voiam cu Mourinho. MM voia cu Fenerbahce. Eu nu voiam cu turcii. Eu zic că sunt echipe pe care le putem bate, pe amândouă (n.r. – Feyenoord și Dinamo Zagreb). Nu o vreau pe Lyon, este prea puternică.

Le putem învinge în toate meciurile. Fenerbahce e echipă foarte puternică. O să fie greu cu ei. Acasă, din respect pentru fani, o să jucăm cu echipa cea mai bună. În deplasare nu o să facem așa. Mai întâi trebuie să intrăm pe locul 4-5. E bine că jucăm cu echipele mai tari la noi acasă, o să avem curaj să câștigăm meciurile. Am câștigat 16,5 milioane de euro în sezonul trecut. Anul acesta estimez 20 sau 30 de milioane de euro. După tragerea asta, mergem în primăvara europeană. Poate fi cel mai bun sezon din punct de vedere financiar”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.