Stela Enache, despre pensia sa. ”În România nimeni nu are o pensie pe măsura celebrității”

29 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Stela Enache, în vârstă de 76 de ani, a vorbit despre pensia sa. ”În România nimeni nu are o pensie pe măsura celebrității”, a declarat artista.

După ani petrecuți pe scenă, Stela Enache are o pensie modestă, după cum a declarat pentru click.ro.

De asemenea, artista a vorbit și despre creșterea prețurilor la mâncare, dar și a taxelor.

Stela Enache, despre pensia sa. ”Este modestă, dar asta e, mergem înainte”

”În România nimeni nu are o pensie pe măsura celebrității, în alte țări puteai fi bogat din câteva piese, aici nu este deloc așa. Pensia este modestă, dar asta e, mergem înainte! E tot mai greu, s-au majorat prețurile la mâncare, au crescut și impozitele. Nici nu m-am interesat cât e noul impozit pe casă, îi mai las un pic, văd că încă e haos. Aștept să se dumirească și ei, aștept să văd ce hotărâri vor mai lua, că multora le-au venit niște sume imense, din greșeală”, a spus Stela Enache.

Artista a împlinit 76 de ani în data de 24 ianuarie 2026 și arată extraordinar de bine. Chiar dacă este pensionară, Stela Enache este foarte activă și are un stil de viață cât se poate de sănătos:

”Mă simt foarte bine, la 76 de ani, am energie, cânt, sunt pe scenă, la evenimente. Sunt, ce-i drept, atentă și la alimentație, evit produsele de panificație, mai ales pâinea, dar și zahărul. De mică nu mi-au plăcut dulciurile, nu știu dacă, în toată viața, am mâncat, în total, câteva bucățele de ciocolată. Prefer să mănânc mai degrabă un castravete murat, decât o prăjitură, îmi plac și gogonelele. În plus, fac mișcare, merg mult pe jos, mă plimb adesea prin oraș. Merg și la concerte, deci nu stau pe loc, sunt încă activă, chiar dacă sunt pensionară, în acte”.

Stela Enache a fost căsătorită cu compozitorul Florin Bogardo

Stela Enache este una dintre artistele din generația de aur a muzicii românești. În plan personal, aceasta a fost căsătorită cu regretatul compozitor Florin Bogardo, care a încetat din viață în anul 2009.

Melodia ”Ani de liceu” este una dintre piesele care au cucerit generații după generații de oameni. ”Ani de liceu” este un cântec scris în anul 1986 de compozitorul Florin Bogardo pe versurile textierului Sașa Georgescu și interpretat de Florin Bogardo și cântăreața Stela Enache, soția sa. Cântecul face parte din coloana sonoră a filmului ”Liceenii” (1987), în regia lui Nicolae Corjos.

