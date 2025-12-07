Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și-a exercitat duminică opțiunea electorală. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că a votat pentru „experienţă” şi un parcurs „pro-european” al oraşului, și a avut o doleanță pentru viitorul primar general.

Politicianul a amintit că în această săptămână a semnat o finanţare de 400 de milioane de euro pentru reabilitarea şinelor de tramvai, pentru achiziţia de autobuze, troleibuze, tramvaie şi pentru repararea depourilor.

Bujduveanu îi cere viitorului primar general să-i continue proiectul de revigorare a transportului bucureștenilor

Este important ca următorul edil să continue acest proiect, precum şi pe cele pentru reabilitarea infrastructurii de termoficare, a subliniat Bujduveanu, scrie Agerpres.

„Ştiu foarte bine unde se află Bucureştiul acum şi de ce are nevoie pentru a merge în aceeaşi dinamică, am votat pentru experienţă, pentru parcursul pro-european. Consider că nu este momentul să facem experimente, având în vedere că este un mandat scurt, şi trebuie să alegem experienţa pentru a duce Bucureştiul mai departe, având în vedere că există finanţări semnate de aproape 400 de milioane de euro pentru infrastructura de transport şi cea pentru infrastructura de termoficare”, a explicat primarul interimar, după ce a votat la Şcoala nr. 80 din Capitală.

Primarul interimar al Capitalei i-a îndemnat pe bucureşteni să iasă la vot

„Mesajul meu este unul foarte clar şi foarte direct: e un mandat scurt, avem nevoie de experienţă. Dacă iubiţi Bucureştiul, vă încurajez şi vă rog să ieşiţi la vot, pentru că este cel mai important lucru. Indiferent că sunt alegeri parţiale sau alegeri la termen, trebuie să ne exercităm dreptul de vot, mai ales că avem foarte mulţi candidaţi şi din estimări se va câştiga cu aproximativ 20 şi ceva de procente, ar trebui să iasă cât mai mulţi bucureşteni la vot pentru a avea o legitimitate cât mai mare primarul care va fi ales”, a mai transmis Stelian Bujduveanu.

În acest context, oficialul a observat că importanţa colaborării dintre viitorul edil şi Consiliul General al Capitalei.

„Avem nevoie de un edil care să colaboreze şi să conlucreze cu Consiliul General, având în vedere că sunt foarte multe partide în acest moment, iar Consiliul nu se alege astăzi, este acelaşi, cel ales de acum un an de zile”, a precizat Budjuveanu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Adevărata putere locală. Ce Consiliu General va avea următorul primar al Bucureștiului