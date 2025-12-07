Adevărata putere locală. Ce Consiliu General va avea următorul primar al Bucureștiului

Astăzi, 7 decembrie 2025, bucureștenii își aleg noul primar general al Capitalei, după ce Nicușor Dan a devenit președintele României în urma alegerilor din 4 și 18 mai 2025. În turul al doilea al alegerilor prezidențiale, fostul edil al Bucureștiului l-a învins în turul al doilea pe George Simion, liderul AUR.

Ulterior, primar interimar al Capitalei a devenit Stelian Bujduveanu, iar în această dimineață, la 0ra 07:00, s-a deschis urbele de vot pentru ca bucureștenii să opteze pentru unul dintre candidații înscriși în cursa pentru Primăria Municipiului București.

Dar, indiferent de rezultatul votului de astăzi, un rol extrem de important în scenariu îl va avea Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Consiliul General al municipiului București – a cărui putere este, în general, subestimată – este responsabil pentru stabilirea politicilor generale, aprobarea bugetului și gestionarea fondurilor publice și luarea deciziilor majore în domenii precum urbanismul, infrastructura și protecția mediului.

Primarul General al municipiului București are responsabilitatea de a implementa deciziile și hotărârile adoptate de Consiliul General, de a coordona activitatea administrativă a orașului și de a asigura buna funcționare a instituțiilor subordonate.

„Relația” bună și constructivă dintre primarul general și Consiliul General al Primăriei Capitalei este „motorul” administrației locale, iar orice controversă apărută poate duce la blocaje uriașe. În anul 2004, de exemplu, Traian Băsescu – fost președinte al României și fost primar al Capitalei – candida la PMB sub sloganul „Dați-mi Consiliu General!”

Candidaţii la Primăria Capitalei

Candidaţii pe care alegătorii îi vor regăsi pe buletinul de vot – la alegerile pentru PMB care se desfășoară în data de 7 decembrie 2025 – sunt următorii:

Cătălin Drulă

Daniel Băluță

George Burcea

Ciprian Ciucu

Ana-Maria Ciceală

Liviu Gheorghe Florea

Gheorghe Macovei

Oana Crețu

Mihai Lasca

Rareș Lazăr

Anca Alexandrescu

Dan Trifu

Eugen Orlando Teodorovici – retras

Gheorghe Nețoiu

Vlad Gheorghe – retras

Angela Negrotă

Filip Titian

Doi dintre candidați s-au retras, dar au rămas pe buletinul de vot. Unul dintre ei este Eugen Teodorovici, candidat independent, care a anunțat pe 3 decembrie retragerea din cursă și a declarat că îl va susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD.

Cel de-a doilea candidat retras din cursă este fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care a anunțat – în data de 2 decembrie – că se retrage în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu.

Componența Consiliului General al Municipiului București

La acest moment, înainte ca rezultatul final al votului pentru primarul general al Capitalei să fie publicat, componența Consiliului General al Municipiului București este următoarea:

PSD – 16

USR – 12

PNL – 7

PUSL – 6

AUR – 5

REPER – 4

PMP – 3

FORȚA DREPTEI – 2

În consecință, viitorul primar al Capitalei – în funcție de culoarea politică – va avea sau nu de luptat cu consilierii generali, pentru că dacă nu va avea o majoritea în CGMB care să-i susțină proiectele, totul se va transforma într-o „luptă de uzură”, așa cum s-a mai și întâmplat, de altfel, iar cei care pierd pe termen mediu sau lung sunt chiar bucureștenii.

Lupta lui Nicușor Dan cu CGMB. Fostul primar, acuzat de lipsă de transparență

În luna martie a anului 2025, Alianţa PSD-PNL-PUSL – care formează majoritatea în Consiliul General al Municipiului Bucureşti – a anunțat că nu va vota proiectul de buget pe 2025 al Capitalei.

Consilieriigenerali i-au cerut primarului Nicuşor Dan să includă în proiect planuri privind plata datoriilor şi de reformă a cheltuielilor.

Primarii sectoarelor 1, 2, 4 şi 6 – George Tuţă, Rareş Hopincă, Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu -, viceprimarii Capitalei, Adrian Vigheciu şi Stelian Bujduveanu, dar şi preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, s-au reunit în şedinţă de urgenţă şi au decis ca alianţa PSD-PNL-PUSL, care formează majoritatea în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, să se abţină la votul pe proiectul de buget pe 2025 al Capitalei.

„Toate proiectele mari din Capitală sunt fie blocate, fie ignorate. Banii se duc pe plata salariilor. Aproape 1.000 de angajaţi numai la Primăria Capitalei, plătiţi cu peste 400 de milioane de lei. Iar în total, dacă luăm în calcul angajaţii din toate structurile din subordinea PMB, cu excepţia companiilor municipale, cheltuielile de personal ajung la 2,4 miliarde de lei. În vreme ce investiţiile pe 2025 reprezintă mai puţin de 10% din bugetul total”, s-a precizat într-un comunicat de presă.

Mai mult, Nicuşor Dan a fost acuzat de lipsă de transparenţă.

„Proiectul bugetului pe 2025 al Municipiului Bucureşti nu a fost dezbătut cu consilierii Alianţei PSD-PNL-PUSL, transparenţa din primărie de care vorbeşte Nicuşor Dan fiind similară cu transparenţa sumelor pe care le cheltuie pe Tik Tok, în încercarea disperată de a ajunge la Cotroceni”, s-a transmis prin interediul unui comunicat de presă.

Atribu ții Principale ale Consiliului General al Municipiului București – conform art. 129 din Codul Administrativ

Buget și Finanțe – Elaborarea, aprobarea bugetului local, a bilanțului contabil și stabilirea impozitelor și taxelor locale.

Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Aprobarea planurilor urbanistice generale (PUG) și de zonă, a regulamentelor locale de urbanism, a planurilor de amenajare a teritoriului.

Administrarea Domeniului Public și Privat – Gestionează parcurile, piețele, clădirile publice, drumurile locale, fondul locativ, concesionarea/ închirierea bunurilor.

Servicii Publice Locale – Reglementeaz ă și supraveghează serviciile de utilități (apă, canalizare, termie, salubritate), transport public local, iluminat public.

Educație, Sănătate, Cultură, Social – Hotărăște alocarea de fonduri, înfiin țarea/desființarea de instituții de cultură, sport, social-culturale, sprijină activități non-profit.

Relații Inter-Instituționale – Colaborează cu Consiliul General, Guvernul, Prefectura și alte autorități.

Control: Controlează activitatea Primarului General și a instituțiilor subordonate

