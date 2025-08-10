Stelian Bujduveanu: „Prioritatea este să ne asigurăm că iarna aceasta bucureștenii vor avea apă caldă și căldură în parametri normali”

Stelian Bujduveanu a fost invitat la Antena 3, unde a vorbit și despre ce se va întâmpla iarna aceasta cu apa și căldura în București. Primarul general interimar al Capitalei susține că „va fi mai bune față de anul trecut”, în această privință. Edilul mai afirmă că, anul acesta, s-au reabilitat 40 de km de țeavă subterană.

„Va fi mai bine față de anul trecut, anul acesta s-au reabilitat 40 de km de țeavă subterană. Anul acesta am terminat auditul pe anul trecut și vă pot spune la pierderi, că acolo ne dăm seama de ce nu am avut apă caldă. Pierderile au scăzut cu 3%. Dacă aveam pierderi anul trecut de 21%, acum avem de 18%. Asta a fost la începutul anului. În anul acesta, va fi măsurat la anul, și veți vedea că va scădea încă o dată, cu cel puțin 5%, raportat la investiții. Apă caldă va fi, dar va fi în momentul în care noi vom finaliza aceste investiții. Și sunt de durată. Fiecare tronson care e avariat, vă dați seama că trebuie intrat automat la el, reparat și pus înapoi în funcțiune. Noi sperăm și ne uităm la bucureșteni și le spunem: principala noastră prioritate este ca să asigurăm că iarna aceasta vor avea apă caldă și căldură în parametri normali”, a declarat Stelian Bujduveanu.