Stelian Bujduveanu anunță că parcurile Capitalei au intrat în șantier. Cișmigiu, Herăstru și Tineretului sunt prioritățile Primăriei București

Reabilitarea parcurilor administrate de Primărie a demarat, anunță Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei. Edilul afirmă la Antena3 că deja aleile din Cișmigiu sunt refăcute, iar Tineretului și Herăstrău urmează să intre în șantier.

Ne-am apucat, în Cișmigiu, și era o situație grea, în Herăstrău, la fel. În Cișmigiu aleile sunt refăcute, vă uitați la toate, băncile sunt repuse pe poziție, iar Cișmigiu să știți că este cel mai complicat parc, pentru că și un cui, dacă muți, ai nevoie de aviz de la Ministerul Culturii. Absolut orice mișcare în Cișmigiu se face sub atenta observare și ONG-urile de profil și a Ministerului Culturii, prin comisia de cultură regională, iar acolo, în Cișmigiu, avem astăzi reparate aleile, avem toaletați copacii, au fost câteva probleme cu furtuna, mari probleme pe care le-am rezolvat, dar suntem în direcția bună.

Parcurile Tineretului și Herăstrău urmează să intre în șantier, promite edilul.

Suntem optimiști pentru că și Cișmigiu, și Tineretului, și Herăstrău, și celelalte parcuri pe care le administrăm vor fi sigure și sunt sigure. Astăzi intrăm la reparații capitale, mai ales în Herăstrău, pe partea de maluri, dar nu putem intra în timpul verii, trebuie să intrăm în toamnă.

Avem contractul atribuit, urmează doar să dăm ordinul de începere pentru acel mal care e căzut în Herăstrău. Același lucru se întâmplă în toate parcurile în perioada următoare, anunță Bujduveanu.

Recomandarea autorului: Stelian Bujduveanu: „Candidatura la București este ultimul lucru la care ne gândim acum noi, cei din administrația locală”