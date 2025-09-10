Stenograme din dosarul de corupție al șefilor ELCEN: „Asta va ajunge și la DNA la SRI”. Crețu ar fi cerut 1,5 milioane de € unui afacerist

Stenograme din dosarul de luare de mită întocmit de procurorii DNA în privința șefului ELCEN, Claudiu Crețu, și a directorului comercial, Andrei Zamfiroi, relevă discuții între patronul Turbopower Energy, Victor Slivinschi, și avocatul său, Nicolae Anghel, la data de 23 iulie 2025 despre oamenii pe care îi au în ELCEN. Aceștia menționează numele “Andrei”, cu referire la ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI, director comercial și “Claudiu”, cu referire la CREȚU SÂRBU CLAUDIU, director general.

„Dacă-i dai procent dintr-un proiect…altele ar fi rezultatele”

“ANGHEL NICOLAE: Vezi că tu…gând….ai o gândire de a nu da nimic. Tre` să-ți faci, poate o firmă,

SLIVINSCHI VICTOR: Da…

ANGHEL NICOLAE: …(n.l. neinteligibil)…, cu care să le oferi procent la ăia care lucrează! Din fiecare proiect.

SLIVINSCHI VICTOR: Bun! Pe ce…ce fel de activitate?

ANGHEL NICOLAE: Uite, dacă faci…studii de fezabilitate…pentru investiții.

SLIVINSCHI VICTOR: Îhî!

ANGHEL NICOLAE: Vezi, îl ai p-ăla pe…să lucreze, angajat…

SLIVINSCHI VICTOR: Îhî!

ANGHEL NICOLAE: …și să vadă ce-i dai. Dacă-i dai procent dintr-un proiect…luăm pe Păduraru, de exemplu…

SLIVINSCHI VICTOR: Da

ANGHEL NICOLAE: …altele ar fi rezultatele. Pe de o parte! Și doi, ca să ai marfa, trebuiesc relații! Implicați prin ăstea, p-aici! Noi ce-avem?! Andrei care…

SLIVINSCHI VICTOR: E Claudiu…

ANGHEL NICOLAE: Claudiu, da`… în politică, în …(n.l. neinteligibil)…

SLIVINSCHI VICTOR: Păi na, p..a (expresie trivială) mea, asta-i situația, io…dac-ar fi ăsta un pic mai deschis la…și mai flexibil și mai…Valeriu dac-ar fi un pic mai…știi? El îi zi la zi aicea, adică se poate…întâlni și mai peste program și după program și p..a (expresie trivială) mea. știi? Sau să-mi fac io așa agenda, în care să stau, nu știu, 3-4 zile pe săptămână aicea, 3 la Chișinău, de exemplu.

ANGHEL NICOLAE: Începând…io cum aș face…

SLIVINSCHI VICTOR: Ca să ies cu toți, cu toată pulimea asta la cafele, la …

ANGHEL NICOLAE: …aș investi în mine…

SLIVINSCHI VICTOR: Așa…

ANGHEL NICOLAE: …(n.l. neinteligibil)… lux. Și aș frecventa cumva…

SLIVINSCHI VICTOR: Ei da` nu…

ANGHEL NICOLAE: …cercurile astea! Cercurile…

SLIVINSCHI VICTOR: Da, da, da! Asta-i cea mai mică problemă să, să…

ANGHEL NICOLAE: …prieteniile astea dezvoltă…

SLIVINSCHI VICTOR: Da, da!

ANGHEL NICOLAE: Vizibilitatea asta-i bună, e…

SLIVINSCHI VICTOR: Păi când eram cu Rolls-u` prin București atuncea…chestia asta…este și cu parte negativă, da`este și partea bună.

ANGHEL NICOLAE: Da! Da!

SLIVINSCHI VICTOR: Pulimea asta, sărăcimea, care-i pe la Elcen, că p..a (expresie trivială)mea, ai venit cu Rolls-u` și p..a (expresie trivială) mea!

ANGHEL NICOLAE: Da, ăștia comentează!(…)

SLIVINSCHI VICTOR: Da` aicea-n România e țigănărie de-asta, încă se pune botu` să…să…vinde imaginea, impresia, beșinile, chestii, știi? Același Stratan de exemplu, ăsta de la…șmecherul ăsta, te duci, te-ntâlnești cu dânsu`…păi da` tre` să aibă un ceas de vreo 70, 80 de mii de euro pe mână și se uită p…ă (expresie trivială) aista…

ANGHEL NICOLAE: Vede imediat.

SLIVINSCHI VICTOR: Se uită p….ă (expresie trivială) ăsta la ceas, exact, te scanează, știi? Că dacă …(n.l. neinteligibil)…El o fost anu` trecut, sau anu` ăsta, iarna, o fost cu Crețu la…În Franța, la Courchevel. …(n.l. neinteligibil)… Stratan ăsta, știi? L-o luat pe Claudiu și dus acolo la Courchevel…la schi. Bine, noi avem cu ăsta relația…el, el acuma o câștigat cam, cam toate cele trei licitații pe consultanță la Elcen. Ciga Energy…și Carmencita mi-o zis că ea coordonează proiectele astea.

ANGHEL NICOLAE: Îhî!

„Dacă faceți chestia asta, sigur va ajunge și pe la DNA, pe la SRI”

SLIVINSCHI VICTOR: Mâine mă-ntâlnesc și cu proasta asta, că-i alunecoasă și …(n.l. neinteligibil)…dracu. Și de-asta am întrebat ce mai are cu G.E. „N-am nimic, nu știu” și-acuma-mi spune că s-o-ntâlnit cu Kresmuller ăla, o stat două ore cu Kresmuller ăla, ce p..ă (expresie trivială) ai stat două ore cu Kresmuller?! Înțelegi? Proasta asta, adică îmi spune că n-are, că io mai întâi am întrebat-o ce, dacă mai relaționează, dacă mai are vreo obligație față de GE și „N-am nimica, n-am nimica”.

ANGHEL NICOLAE: Da` tu ce vrei cu G.E.?

SLIVINSCHI VICTOR: Păi o să vină la Sud în p..a (expresie trivială) mea, să oferteze turbinele astea!

ANGHEL NICOLAE: Aaa, de-asta, pe turbine!

SLIVINSCHI VICTOR: C-aseară m-am întâlnit cu prostu` ăsta de Andrei și mi-a zis că Grozăveștiu` s-au contestat p…..e (expresie trivială) ăștia de consultanți…

ANGHEL NICOLAE: Îhî!

SLIVINSCHI VICTOR: …și-au anulat procedura și acuma tre` s-o ia din nou. La Grozăvești. Partea cine să facă caietu` de sarcini, p..a (expresie trivială) mea, înțelegi?

ANGHEL NICOLAE: Da.

SLIVINSCHI VICTOR: Da` la Sud, într-un fel, o câștigat-o ăștia, Stratan o câștigat licitația. Știm Carmencita acolo, o să zică …(n.l. neinteligibil)… „Bagă-n p..a (expresie trivială) mea, eficiență pe turbine”! Că deja Petru mi-o zis acuma că…

ANGHEL NICOLAE: Din caietu` de sarcini se face…

SLIVINSCHI VICTOR: Sigur că da!

ANGHEL NICOLAE: …de-acolo-i tot…

SLIVINSCHI VICTOR: Diseară mă-ntâlnesc cu ăsta, cu p..ă (expresie trivială) ăsta de Claudiu, că io m-am întâlnit o săptămână în urmă cu dânsu` și cu…Petru la…aicea…cumva Claudiu a zis că să venim noi împreună cu Siemens la Sud, ca ofertare, ca turbine, că aista are turbine, trei turbine are, adică poate face 257 de megawati din 3 turbine, SGT 800. Așa se numesc echipamentele astea, știi?

ANGHEL NICOLAE: Și le are, sau?

SLIVINSCHI VICTOR: Ă?

ANGHEL NICOLAE: Le are?

SLIVINSCHI VICTOR: Nu, nu le are-n stoc…

ANGHEL NICOLAE: A!

SLIVINSCHI VICTOR:…le produce. Adică are soluție tehnică pentru cerința asta de la Sud.

ANGHEL NICOLAE: Cerința tehnică se construiește după ce poți tu să dai!

SLIVINSCHI VICTOR: Da` acuma-nțeleg că dacă-i p…a (expresie trivială) asta de Carmencita acolo, sigur asta o să bage GE-u`.

ANGHEL NICOLAE: …(n.l. neinteligibil)…Da.

SLIVINSCHI VICTOR: Sigur o să bage. Așa că Petru, tre` să …(n.l. neinteligibil)… în p..a (expresie trivială) mea, sau să vorbesc diseară cu Claudiu ăsta la 10, în p..ă (expresie trivială), zic „Băi …”. Că Petru acuma-mi spune că-ntr-un fel…soluția care-ar vrea-o ei la Sud sunt pentru două turbine, da` două turbine poate numai GE să pună. De care o pus la Iernut. Da` el ar putea să vină cu trei. Acuma Elcenu` poa` să zică „Bă, trei …” c-aicea o să fie concurs de oferte, știi?

ANGHEL NICOLAE: Îhî!

SLIVINSCHI VICTOR: S-ar putea să zică „Bă, trei turbine…”

ANGHEL NICOLAE: Concurs de soluții.

SLIVINSCHI VICTOR: …mai multă mentenanță, mai multă p..a (expresie trivială) mea, trei fundații, trei…”

ANGHEL NICOLAE: Tre` să prezinte avantaje și dezavantaje.

SLIVINSCHI VICTOR: Exact, știi?

ANGHEL NICOLAE: Înainte!

SLIVINSCHI VICTOR: Și mi-e ciudă-n p..a (expresie trivială) mea, cu dracu nici Claudiu ăsta nu știe, blea, care …(n.l. neinteligibil)… la Stratan, în p..ă (expresie trivială), în echipă, blea? Parcă-i prost …(n.l. neinteligibil)… Și-o găsit o p…ă (expresie trivială) și o luat-o razna…

ANGHEL NICOLAE: Știi ce…

SLIVINSCHI VICTOR: O plecat de-acasă, i…

ANGHEL NICOLAE: De-ale bărbaților! Ă…

SLIVINSCHI VICTOR: Nu, da-i, îi, nu-i atent, nu-i…că știi? Înainte mă-ntâlneam cu dânsu` cinci minute, în p..ă (expresie trivială), la bibliotecă acolo, vorbeam, îi ziceam ,vreau asta, fac asta, fac asta, îți dău …(n.l. neinteligibil)… asta și se rezolva, când era administrator! Da` amu`, nuș` ce p..a (expresie trivială) , că și Andrei se plânge, se jăluie pe dânsu`…Vâlcă ăla i-o zis în față că „Io nu sunt subordonatu` tău, io-s subordonat la C.A!. Io-s pe mandat de 4 ani sau 5 ani!(…)” , potrivit unui document consultat de G4media.ro.

Într-o altă stenogramă din 1 iulie 2025, directorul comercial al Elcen, Andrei Zamfiroi, discuta cu Nicoale Anghel, avocatul omului de afaceri Victor Slivinschi, despre faptul că şefii companiilor de stat din termoficarea bucureşteană le-ar fi dat instrucţiuni „pe stick” oamenilor de afaceri cum să întocmească caietele de sarcini astfel încât să câştige licitaţiie.

„ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: Problema mea e că dacă voi faceți chestia asta, sigur vă, va ajunge și pe la DNA, pe la SRI, pe la nu știu ce…și-atuncea o să fie luați la-ntrebări! Și cine? Aaa, păi Zamfiroi cu…ai lui! Cine o făcut caiet de sarcini? Prima-ntrebare, cine o scris caiet de sarcini?

ANGHEL NICOLAE: Cine a fă…

ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: O venit Zamfiroi cu el…pe stick!”, portivit unui document consultat de G4Media.

Potrivit procurorilor, directorul general Elcen, Claudiu Creţu, ar fi „primit prin intermediul complicelui său Zamfiroi Cristian Andrei Cornel, director comercial al Electrocentrale București SA, în mun. București, str. Remus (….), suma de 40.000 de lei de la Slivinschi Valeriu, în calitate de persoană împuternicită a TURBOENERGY POWER CHIŞINĂU SUCURSALA TÂRGOVIŞTE și director adjunct al SC ENERGOFOR SRL, în legătură cu urgentarea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu ca director general, respectiv legat de aprobarea operațiunilor de plăți aferent facturilor emise către Electrocentrale București SA de Energofor SRL nr. (…)/21.05.2025 în sumă de 1.448.284,22 lei și (…) nr. (…)/30.06.2025 în sumă de 1.762.068,46 lei, sau după caz, care urma să fie emisă către Electrocentrale București SA de Turboenergy Power Sucursala Târgoviște nr. (…)/01.08.2025 în sumă de 3.847.800 lei”, se arată în doceumntul citat.

De asemenea, Claudiu Creţu ar fi cerut un comision de peste 1,5 milioane de euro de la omul de afaceri Sorin Bonciu ca să cumpere un teren de la firma acestuia, aflat lângă CET Sud.

„A pretins, în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, prin intermediul complicelui ZAMFIROI CRISTIAN-ANDREI-CORNEL, lui BONCIU SORIN – asociat majoritar și administrator al ELECTRICOM SA, proprietara unui teren în suprafață de 31.338 mp împreună cu 35 de construcții aflate pe acesta, situat la adresa din Mun.

București, str. Ilioara (…), în apropierea imobilelor unde funcționează CENTRALA TERMOELECTRICA BUCURESTI SUD – CTE SUD, punct de lucru al Electrocentrale București SA ce figurează la adresa din București, str. Releului, nr. 2B, Sectorul 3 – parte din prețul de vânzare de 9.390.000 euro a terenului și anume suma de 1.565.000 euro, din care suma de 751.200 euro (24 de euro/mp) în urma încheierii unui contract de intermediere ce urma să fie încheiat între ELECTRICOM SA și SC TECHNO SCORR S.R.L., iar suma de 813.800 euro (26 de euro/mp) în urma încheierii unui contract de execuție ce urma să fie încheiat între ELECTRICOM SA și o altă societate identificată de către ZAMFIROI CRISTIAN-ANDREI-CORNEL”.

Recomandarea autorului: