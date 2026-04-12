Studiu. Căsătoria poate preveni cancerul? La ce tipuri al teribilei maladii ar putea fi de folos pirostriile

Mariajul poate veni cu un efect secundar pe care nimeni nu îl include în jurăminte. Persoanele care au fost căsătorite par mai puțin predispuse la cancer decât cele care nu și-au pus pirostriile niciodată. Este descoperirea provocatoare a unui nou studiu amplu, empiric. Acesta a ridicat întrebări interesante despre ce ne menține cu adevărat sănătoși de-a lungul vieții. Dacă mariajul apare în date ca fiind „protector”, contează dragostea, foaia de hârtie sau ceva mult mai mare?, publică The Conversation.

Cercetătorii au analizat diagnosticele de cancer la peste 4 milioane de adulți din 12 state americane. Segmentul reprezintă o populație de peste 100 de milioane de oameni. Aceștia s-au concentrat pe cancerele diagnosticate după vârsta de 30 de ani între 2015 și 2022. O radiografie modernă surprinsă într-o epocă în care căsătoria între persoane de același sex este legală la nivel național, astfel încât căsătoria include mai multe persoane ca niciodată.

Căsătoriți vs necununați

Toată lumea a fost împărțită în două tabere. Cei care erau sau fuseseră vreodată căsătoriți, inclusiv persoanele divorțate și văduve, și cei care nu se căsătoriseră niciodată. Aproximativ unul din cinci adulți a ajuns în acest grup de persoane necăsătorite. O minoritate considerabilă a cărei sănătate a fost adesea trecută cu vederea în cercetările tradiționale centrate pe familie.

Când cercetătorii au comparat cifrele, diferența a fost imposibil de ignorat. Bărbații care nu se căsătoriseră niciodată aveau cu aproximativ 70% mai multe șanse de a dezvolta cancer decât bărbații care se căsătoriseră la un moment dat. Femeile care nu se căsătoriseră niciodată aveau cu aproximativ 85% mai multe șanse de a dezvolta cancer decât femeile care erau sau fuseseră căsătorite.

Căsătoria este mai sănătoasă pentru femei

Ultima cifră este deosebit de remarcabilă, deoarece multe studii anterioare au zis altceva. Au sugerat că bărbații au câștigat mai mult de pe urma căsătoriei decât femeile. Aici, femeile par să câștige cel puțin la fel de mult, dacă nu chiar mai mult. Iar diferențele s-au accentuat odată cu vârsta, în special după 50 de ani, când consecințele deceniilor de obiceiuri – fumatul, dieta, exercițiile fizice, controalele medicale sau lipsa acestora – ies în sfârșit la suprafață.

Tipuri de cancer care în care pirostriile au efect

Diferența nu a fost aceeași pentru fiecare tip de cancer, motiv pentru care povestea devine mai revelatoare.

Pentru cancerul anal la bărbați și cancerul de col uterin la femei – două boli strâns legate de infecția cu virusul papiloma uman cu transmitere sexuală (HPV) – diferențele au fost enorme. Bărbații necăsătoriți au avut o rată de aproximativ cinci ori mai mare de cancer anal comparativ cu bărbații care se căsătoriseră.

Femeile necăsătorite au avut o rată de aproape trei ori mai mare de cancer de col uterin. Tocmai acestea sunt tipurile de cancer pentru care există deja instrumente preventive: vaccinarea împotriva HPV și screening-ul regulat pentru a depista din timp modificările precanceroase.

Autorii studiului sugerează că a fi căsătorit poate crește șansele ca cineva să fie îndemnat să participe la aceste programări sau să beneficieze de asistență medicală și asigurare mai stabile.

În alte părți, modelul a reflectat teme biologice cunoscute de mult timp. Cancerele precum cancerul endometrial și ovarian au fost mai frecvente la femeile necăsătorite, ceea ce poate reflecta rate mai mici de fertilitate, deoarece sarcina și nașterea modifică expunerea hormonală în moduri care pot reduce riscul, așa cum arată cercetările efectuate de echipa mea.

În schimb, pentru cancerele puternic influențate de screening-ul organizat – sân, prostată, tiroidă – diferențe în funcție de starea civilă au fost mai mici. Screening-ul egalizările condițiilor de concurență, indiferent dacă cineva are sau nu un soț/o soție care îi reamintește despre programări.

Nimic magic în legătură cu căsătoria, în sine

Deci, înseamnă asta că mariajul în sine protejează cumva oamenii de cancer? Cercetătorii au grijă să spună nu. Studiul lor arată un tipar, nu o dovadă că mariajul este cauza.

Adevărata întrebare este dacă mariajul îi face pe oameni mai sănătoși sau dacă persoanele mai sănătoase, mai bogate și mai bine susținute sunt pur și simplu mai predispuse să se căsătorească.

Persoanele care se confruntă cu boli mintale grave, dependență, boli cronice sau sărăcie profundă pot fi mai puțin predispuse să se căsătorească, iar aceleași dificultăți sunt, de asemenea, legate de un risc mai mare de cancer. În acest sens, mariajul poate fi mai puțin o cauză decât un semn al altor avantaje care încep cu mult înainte ca cineva să meargă la altar.

