Studiu. Ce ne strică somnul. Nu „lumina albastră” a ecranelor este principalul vinovat

Se presupunea că lumină albastră emisă de telefoane, televizoare, calculatoare, tablete și becuri LED ne distruge somnul. Aceasta ar fi perturbat ritmurile naturale ale luminii zilei care influențează ceasul nostru biologic intern. Deși ideea este susținută într-o oarecare măsură de știință, studii și analize recente sugerează că lucrurile sunt mult mai complicate, scrie BBC. Dar problema este, spun experții, modul general în care folosim lumina, albastră sau nu, în viața modernă. Prea multă lumină artificială seara și prea puțină lumină naturală ziua.

Panica publică legată de lumina albastră a început cu un studiu din 2014. Jumătate dintre cei 12 participanți au citit pe un iPad înainte de culcare. Ceilalți au citit cărți tipărite. Cei care au folosit iPad-ul au adormit mai greu, s-au simțit mai obosiți a doua zi și au produs mai puțină melatonină.

Ecranul LED, principalul suspect

Cercetătorii au concluzionat că de vină a fost strălucirea emisă de ecranul LED al iPad-ului. Acesta produce o cantitate disproporționată de lumină în zona superioară, mai albastră, a spectrului.

În anumite condiții specifice, lumina bogată în albastru perturbă ritmul circadian zilnic, care folosește lumina zilei pentru a determina când începem să ne simțim obosiți.

Concluziile acestui studiu au fost însă greșite, spune Jamie Zeitzer, profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Universitatea Stanford, care studiază efectul luminii asupra sistemului circadian.

Ce este melanopsina

Lumina albastră poate influența într-adevăr somnul. Zeitzer spune că acest lucru se întâmplă în principal deoarece în ochii noștri există o proteină sensibilă la lumină numită melanopsină, care joacă un rol cheie în sistemul nostru de somn.

„Melanopsina este o proteină sensibilă la albastru, ceea ce înseamnă că este cea mai sensibilă la lumina albastră”, spune el. Melanopsina reacționează și la alte culori ale luminii, doar că efectul albastrului este puțin mai puternic.

Însă, potrivit lui Zeitzer, cantitatea de lumină emisă de ecranele noastre este, în realitate, nesemnificativă, iar condițiile din studii nu reflectă experiența pe care mulți dintre noi o au în viața reală.

Concluziile ultimelor studii

Studii recente par să confirme acest lucru. De exemplu, o analiză a 11 studii diferite a constatat că lumina ecranelor întârzie somnul cu aproximativ nouă minute, în cel mai rău caz.

Cantitatea de lumină albastră emisă de ecranele telefoanelor, laptopurilor și tabletelor s-a dovedit a fi minusculă comparativ cu lumina albastră pe care o primim de la Soare. 24 de ore de lumină albastră de la dispozitive digitale echivalează cu mai puțin de un minut petrecut afară, potrivit unui studiu. Alte cercetări au arătat că nu este suficientă pentru a afecta nivelul hormonilor care controlează somnul.

Problema este, spun experții, modul general în care folosim lumina, albastră sau nu, în viața modernă: prea multă lumină artificială seara și prea puțină lumină naturală ziua.

