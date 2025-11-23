Prima pagină » Actualitate » Ce aliment NU trebuie consumat niciodată dimineața. Reprezintă un șoc termic pentru sistemul digestiv și poate provoca diaree sau ceață mentală

Ce aliment NU trebuie consumat niciodată dimineața. Reprezintă un șoc termic pentru sistemul digestiv și poate provoca diaree sau ceață mentală

23 nov. 2025, 12:24, Actualitate
Ce aliment NU trebuie consumat niciodată dimineața. Reprezintă un șoc termic pentru sistemul digestiv și poate provoca diaree sau ceață mentală
Ce aliment NU trebuie consumat niciodată dimineața / Sursa FOTO: Shutterstock

Un aliment pe care mulți români îl consumă dimineața este considerat de marii specialiști chinezi în medicină ca fiind dăunător pentru sănătate. Ei nu recomandă acest produs și arată și care sunt motivele.

Deși europenii spun că are probiotice și face bine, medicii chinezi sunt de altă părere.

De ce nu este bine să bei iaurt dimineața

Ei afirmă că un iaurt rece băut dimineața nu este recomandat întrucât poate fi nociv pentru sănătatea intestinală. Potrivit studiilor asiatice, obiceiul de a consuma iaurt rece dimineața poate provoca diaree, balonare sau chiar ceață mentală. În plus, favorizează luarea în greutate.

Se pare că motivul este legat de faptul că iaurtul rece reprezintă un șoc termic pentru sistemul digestiv. Consumat dimineața, acest aliment încetinește metabolismul și perturbă digestia.

În schimb, medicina tradițională chineză recomandă ca dimineața să consumăm mâncare gătită, un astfel de mic dejun nutritiv fiind stimulentul perfect pentru metabolism și circulația sanguină.

Cele mai potrivite alimente sunt ouăle și/sau avocado. De asemenea, este de preferat să încălzim alimentele pe aragaz, nu la cuptorul cu microunde. Aici, alimentele sunt încălzite din interior spre exterior, ceea ce generează o „energie violentă” prin vibrația moleculelor de apă, afectând nutrienții din mâncare.

Așadar, arată spynews.ro, în contrast cu obiceiul europenilor de a consuma iaurt rece dimineața, chinezii care studiază medicina tradițională afirmă că acest aliment este nepotrivit pentru a fi băut la primele ore ale zilei.

