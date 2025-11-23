Ce aliment NU trebuie consumat niciodată dimineața. Reprezintă un șoc termic pentru sistemul digestiv și poate provoca diaree sau ceață mentală

Un aliment pe care mulți români îl consumă dimineața este considerat de marii specialiști chinezi în medicină ca fiind dăunător pentru sănătate. Ei nu recomandă acest produs și arată și care sunt motivele.

Deși europenii spun că are probiotice și face bine, medicii chinezi sunt de altă părere.

De ce nu este bine să bei iaurt dimineața

Ei afirmă că un iaurt rece băut dimineața nu este recomandat întrucât poate fi nociv pentru sănătatea intestinală. Potrivit studiilor asiatice, obiceiul de a consuma iaurt rece dimineața poate provoca diaree, balonare sau chiar ceață mentală. În plus, favorizează luarea în greutate.

Se pare că motivul este legat de faptul că iaurtul rece reprezintă un șoc termic pentru sistemul digestiv. Consumat dimineața, acest aliment încetinește metabolismul și perturbă digestia.

În schimb, medicina tradițională chineză recomandă ca dimineața să consumăm mâncare gătită, un astfel de mic dejun nutritiv fiind stimulentul perfect pentru metabolism și circulația sanguină.

Cele mai potrivite alimente sunt ouăle și/sau avocado. De asemenea, este de preferat să încălzim alimentele pe aragaz, nu la cuptorul cu microunde. Aici, alimentele sunt încălzite din interior spre exterior, ceea ce generează o „energie violentă” prin vibrația moleculelor de apă, afectând nutrienții din mâncare.

Așadar, arată spynews.ro, în contrast cu obiceiul europenilor de a consuma iaurt rece dimineața, chinezii care studiază medicina tradițională afirmă că acest aliment este nepotrivit pentru a fi băut la primele ore ale zilei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

STUDIU. Starea de sănătate, influențată de ora la care este servit micul dejun

Ce recomandă nutriționiștii pentru un mic dejun cu adevărat energizant. Iată ce trebuie să mâncăm dimineața

Ce aliment este recomandat zilnic la micul dejun. Are PROPRIETĂȚI miraculoase

La ce oră EXACTĂ trebuie să iei micul-dejun și cina ca să scapi de burtă

GUSTAREA „copilăriei” pe care ar fi mai bine să o eviți la micul dejun. Poate duce la oboseală accentuată și o senzație de lipsă de energie

Dieta lui Vladimir PUTIN | Ce alimente consumă președintele Rusiei la micul-dejun și la prânz. Seara nu mănâncă nimic!