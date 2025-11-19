Tabel | Ce SALARII au, de fapt, nepalezii din România, în funcție de job-ul prestat

Cei mai mulți muncitori nepalezi care muncesc în România primesc, pe lângă salariu, cazare și mâncare. Dar când vine vorba de venituri, acestea diferă în funcție de domeniile în care acționează aceștia în țara noastră.

De exemplu, un muncitor necalificat în construcții poate câștiga între 2.500 și 3.500 de lei, de cele mai mult ori fiind plătite și orele suplimentare, iar salarul poate crește odată cu experiența.

În HoReCa, veniturile variază în funcție de sezon și mai este luat în calcul și potențialul bacșiș. Salariul variază între 2.300 și 3.200 de lei.

Banii obținuți de livratori variază în funcție de numărul de comenzi și pot avea și binusuri de performanță. Ei pot câștiga între 3.000 și 4.500 de lei.

Iată datele complete cu salariile pe care le au muncitorii nepalezi din România:

Angajații străini din România au trimis în țările de origine 920 de milioane de euro în primul semestru al acestui an, cu 23% peste aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari sume au fost direcționate spre Marea Britanie, Germania, Irlanda și Nepal, potrivit România TV.

La finalul anului 2024, România înregistra peste 140.640 de angajați proveniți din afara Uniunii Europene, conform datelor Inspectoratului General pentru Imigrări.

Cele mai multe avize au fost acordate pentru muncitori în agricultură, construcții, curățenie sau manipulare marfă, cu Nepal, Sri Lanka, Turcia și India ca principale țări de origine.

Pentru acest an, Guvernul României a menținut plafonul de 100.000 de avize de muncă. Cei mai mulți imigranți lucrează în producție și construcții, dar și în alte sectoare cheie.

Astfel, în primele șapte luni din 2025, polițiștii de imigrări au emis, la nivel național, 49.643 de avize de angajare în muncă pentru străinii care doresc să lucreze în România, adică jumătate din contingentul anual.

Cele mai multe avize au fost eliberate pentru lucrători permanenți, fiind înregistrate 49.139 de astfel de documente.

De asemenea, 169 de avize au fost acordate pentru lucrători sezonieri, 115 avize au fost pentru lucrători înalt calificați. Alte 187 de persoane au primit aviz de angajare ca lucrători detașați, în timp ce 28 de avize au fost emise pentru lucrători ICT, respectiv persoane transferate în cadrul aceleiași companii.

Totodată, au mai fost acordate patru avize pentru lucrători au pair și un aviz pentru un lucrător stagiar.