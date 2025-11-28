Prima pagină » Social » Cum se recalculează pensia pentru cei care au lucrat în condiții deosebite și speciale

28 nov. 2025, 13:43, Social
În România, recalcularea pensiei pentru persoanele care au activat în condiții deosebite sau speciale reprezintă un subiect important pentru mii de angajați din domenii precum mineritul, energia, sănătatea, armata sau poliția. Noile reglementări fiscale și modificările legislative din 2025 aduc clarificări esențiale pentru modul în care aceste pensii sunt stabilite și recalcularea lor, explică  Playtech.

Potrivit legislației în vigoare, persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale se bucură de anumite drepturi suplimentare la pensie. Condițiile deosebite se referă la activități cu risc ridicat pentru sănătate, expunere la agenți nocivi sau medii periculoase, cum ar fi minerii, angajații din centralele electrice sau anumite sectoare industriale. Condițiile speciale includ, de regulă, profesiile din sistemul militar, polițienesc, penitenciar sau serviciile de urgență, unde riscurile profesionale sunt semnificative și constante.

Cum se calculează punctajul

Recalcularea pensiei începe cu stabilirea punctajului mediu anual, care se obține pe baza salariilor realizate și a contribuțiilor la sistemul public de pensii. Pentru cei care au lucrat în condiții deosebite sau speciale, legislația prevede un coeficient de majorare aplicat la baza de calcul.

Dacă persoana a lucrat în condiții deosebite, se adaugă, de regulă, un coeficient de 1,3–1,5 la vechimea efectivă, în funcție de gradul de risc al activității.

Pentru condiții speciale, coeficientul poate fi mai mare, între 1,5 și 2, ceea ce înseamnă că fiecare an de muncă se echivalează cu 1,5 sau 2 ani pentru calculul pensiei.

Acești coeficienți se aplică în funcție de durata activității în condiții speciale sau deosebite și se adaugă la vechimea totală realizată, influențând direct cuantumul pensiei finale.

Procedura de recalculare a pensiei

Pentru recalcularea pensiei, persoana trebuie să depună o cerere la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) sau la casa teritorială de pensii în raza domiciliului. Documentele necesare includ:

  • Carnetul de muncă sau adeverințe care atestă vechimea în condiții speciale/deosebite;
  • Documente privind salariile și contribuțiile plătite;
  • Cererea oficială de recalculare, completată și semnată.

După analiza documentelor, CNPP emite decizia de recalculare, care stabilește noul cuantum al pensiei. Plata se efectuează retroactiv, în cazul în care recalcularea vizează perioade trecute.

Alte aspecte importante

Recalcularea se aplică doar pensiilor aflate în plată sau celor aflate în curs de acordare;

Persoanele care au beneficiat deja de recalculări parțiale trebuie să verifice dacă toate perioadele de muncă în condiții speciale sau deosebite au fost incluse;

În cazul în care persoana constată erori în documente sau în calculul CNPP, poate depune contestație în termen de 30 de zile de la primirea deciziei.

În concluzie, recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat în condiții deosebite sau speciale asigură o compensație corectă pentru riscurile și dificultățile întâmpinate în carieră. Este important ca beneficiarii să fie atenți la documentația necesară și să depună cererile la timp pentru a beneficia de cuantumul corect al pensiei.

