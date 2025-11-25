Prima pagină » Actualitate » Echipa Națională a României, umilită pe aeroportul din Mexic. Sportivii români, reținuți 12 ore și alungați din țara gazdă

Ruxandra Radulescu
25 nov. 2025, 21:22, Actualitate
Echipa națională de pescuit din caiac a României, calificată la Campionatul Mondial din Mexic, a fost întoarsă din drum de autoritățile mexicane imediat după aterizare, deși sportivii prezentaseră toate documentele necesare. Sportivii au fost reținuți 12 ore, privați de telefoane și pașapoarte, iar în final au fost urcați într-un avion și trimiși înapoi la Madrid. Echipa națională caută soluții pentru a reveni la competiție.

Incidentul a fost relatat de Răzvan Ghindăoanu, membru al lotului, care a descris tratamentul primit drept degradant și umilitor. Potrivit acestuia, scandalul a pornit de la faptul că autoritățile de frontieră au cerut o dovadă tipărită pentru cazarea delegației pe perioada oficială a campionatului.

Sportivii susțin că aveau toate documentele necesare: confirmarea rezervării pentru zilele de antrenament, dovada plății către Federația Mexicană de Pescuit — în valoare de 13.500 de euro, care acoperea caiacele și cazarea — precum și scrisoarea oficială de invitație la Campionatul Mondial, potrivit Știri Diaspora.

Cu toate acestea, autoritățile mexicane nu au considerat actele suficiente.

„Cea mai tristă zi din 2025! Am ajuns în Mexic plini de speranță după un an de gânduri și pregătiri. Eram fericiți că vom participa la Campionatul Mondial de pescuit din caiac… însă fericirea a dispărut și a fost înlocuită de frustrare și neputință când am aflat (după 20 de ore de zbor și escale) că ne-a fost refuzată intrarea în Mexic pe motiv că nu aveam tipărită o dovadă de la organizator pentru rezervarea cazării pe durata oficială a competiției!”, a scris Răzvan Ghindăoanu.

El afirmă că delegația avea toate actele necesare:

„Noi aveam dovada rezervării pentru zilele de antrenament neoficial și dovada plății către organizator (Federația Mexicană de Pescuit) pentru caiace și cazare (13.500 €). Aveam scrisoarea de invitație la Campionat. Toate acestea nu au contat!”

Foto: Facebook

