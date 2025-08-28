Tânăr din Hunedoara, cercetat de polițiști pentru că a vândut bancnote FALSE provenite dintr-un joc de societate

Un bărbat din Hunedoara a reclamat că a fost înșelat de un tânăr de 21 de ani, după ce a cumpărat euro, iar bancnotele s-au dovedit a fi false.

„În data de 27 august 2025, în jurul orei 20:00, Poliția Municipiului Orăștie a fost sesizată de un bărbat care reclamă faptul că un cunoscut i-a schimbat o sumă de bani, iar valuta oferită la schimb nu ar fi veridică”, informează IPJ Hunedoara.

Oamenii legii au stabilit că bărbatul a cumpărat o bancnotă de 50 de euro contra sumei de 250 de lei, iar a doua zi a cumpărat alți 100 de euro, pentru 450 de lei, de la aceeași persoană.

„În seara zilei de 27 august 2025, cumpărătorul a observat că cele trei bancnote de 50 de „euro” primite de la tânărul de 21 de ani purtau inscripția „Prop copy” ( „copie de recuzită”), provenind, cel mai probabil de la un joc de societate, moment în care a constatat că a fost înșelat și s-a adresat polițiștilor”, se arată în comunicatul transmis de poliție

Politiștii au deschis dosar penal pentru înșelăciune.

Oamenii legii le recomandă cetățenilor să verifice atent bancnotele înainte de a face orice tranzacție și să apeleze exclusiv la unități autorizate pentru schimb valutar.

