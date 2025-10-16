Ce spun livratorii străini despre traficul din România. „A fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu”

Cea mai mare provocare pentru livratorii străini care au venit în România a reprezentat-o traficul, fiind diferit de cel din țara de unei ei vin. Mulți au spus că regulile de circulație le-au dat mari bătăi de cap.

Muhammad, un muncitor din Pakistan, a declarat pentru ProTV: „Prima dată când am venit aici, a fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu.”

Problemele cu care s-au confruntat livratorii străini în traficul din România

Și alții au fost în aceeași situație. Sunt livratori care nu sunt foarte familiarizați cu legislația rutieră, care folosesc biciclete și trotinete.

„Foarte mulți dintre ei opresc sau staționează neregulamentar, își parchează bicicleta sau mopedul într-un loc unde poate să împiedice circulația, circulă printre benzi sau se poziționează într-un loc în așa fel încât să nu fie observați cu ușurință”, a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră București.

O altă problemă a celor care preiau comenzi de mâncare este că nu folosesc un suport pentru telefon când pedalează în trafic, astfel, nu sunt atenți la drum.

„Se bagă în față, vin pe lateral, din părți cu viteză mare, chiar dacă sunt scutere. Îi vedem în ultima clipă”, a declarat un șofer.

Poliția Română organizează cursuri pentru curierii străini

În acest context, Poliția Română organizează de câteva ori pe an cursuri pentru curierii străini. Cel mai recent a avut loc joi, 16 octombrie.

„Astăzi, un reprezentant al Inspectoratului General pentru Imigrări – Direcția pentru Imigrări a Municipiului București a participat la o sesiune de educație rutieră destinată cetățenilor străini care desfășoară activități de livrare de mâncare și bunuri prin intermediul platformelor digitale”, transmite Inspectoratul General pentru Imigrări într-un comunicat.

Cursul a fost organizat de Asociația Angajaților Străini din România, în parteneriat cu Brigada de Poliție Rutieră București, „având ca scop creșterea gradului de conștientizare privind respectarea regulilor de circulație, responsabilitatea în trafic și prevenirea evenimentelor rutiere.”

„În cadrul evenimentului, reprezentantul Inspectoratului General pentru Imigrări a oferit participanților informații utile din domeniul de competență, referitoare la drepturile și obligațiile cetățenilor străini pe teritoriul României, contribuind astfel la o mai bună înțelegere a regulilor de conviețuire și integrare”, transmite instituția.

Recomandările autorului: