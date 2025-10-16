Prima pagină » Social » Ce spun livratorii străini despre traficul din România. „A fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu”

Ce spun livratorii străini despre traficul din România. „A fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu”

16 oct. 2025, 22:41, Social
Ce spun livratorii străini despre traficul din România. „A fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu”

Cea mai mare provocare pentru livratorii străini care au venit în România a reprezentat-o traficul, fiind diferit de cel din țara de unei ei vin. Mulți au spus că regulile de circulație le-au dat mari bătăi de cap.

Muhammad, un muncitor din Pakistan, a declarat pentru ProTVPrima dată când am venit aici, a fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu.”

Problemele cu care s-au confruntat livratorii străini în traficul din România

Și alții au fost în aceeași situație. Sunt livratori care nu sunt foarte familiarizați cu legislația rutieră, care folosesc biciclete și trotinete.

„Foarte mulți dintre ei opresc sau staționează neregulamentar, își parchează bicicleta sau mopedul într-un loc unde poate să împiedice circulația, circulă printre benzi sau se poziționează într-un loc în așa fel încât să nu fie observați cu ușurință”a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră București.

O altă problemă a celor care preiau comenzi de mâncare este că nu folosesc un suport pentru telefon când pedalează în trafic, astfel, nu sunt atenți la drum.

„Se bagă în față, vin pe lateral, din părți cu viteză mare, chiar dacă sunt scutere. Îi vedem în ultima clipă”, a declarat un șofer.

Poliția Română organizează cursuri pentru curierii străini

În acest context, Poliția Română organizează de câteva ori pe an cursuri pentru curierii străini. Cel mai recent a avut loc joi, 16 octombrie.

„Astăzi, un reprezentant al Inspectoratului General pentru Imigrări – Direcția pentru Imigrări a Municipiului București a participat la o sesiune de educație rutieră destinată cetățenilor străini care desfășoară activități de livrare de mâncare și bunuri prin intermediul platformelor digitale”transmite Inspectoratul General pentru Imigrări într-un comunicat.

Cursul a fost organizat de Asociația Angajaților Străini din România, în parteneriat cu Brigada de Poliție Rutieră București, „având ca scop creșterea gradului de conștientizare privind respectarea regulilor de circulație, responsabilitatea în trafic și prevenirea evenimentelor rutiere.”

„În cadrul evenimentului, reprezentantul Inspectoratului General pentru Imigrări a oferit participanților informații utile din domeniul de competență, referitoare la drepturile și obligațiile cetățenilor străini pe teritoriul României, contribuind astfel la o mai bună înțelegere a regulilor de conviețuire și integrare”, transmite instituția.

Recomandările autorului:

Citește și

EXTERNE În timp ce guvernul Bolojan îngheață plățile, Viktor Orban dă „a 14-a lună” de PENSIE pentru vârstnici. Cât câștigă un pensionar maghiar
19:02
În timp ce guvernul Bolojan îngheață plățile, Viktor Orban dă „a 14-a lună” de PENSIE pentru vârstnici. Cât câștigă un pensionar maghiar
Mediafax
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
De ce a implodat Titan / Cauza reală a imploziei submersibilului Titan a fost identificată
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Trump și Putin vor avea o nouă întâlnire, de data aceasta la Budapesta: Să vedem dacă punem capăt acestui război rușinos
Evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții
ACTUALITATE Lider sindical dă lecții despre colectarea taxelor șefului ANAF: „Zacusca și dulceața făcute în casă nu influențează GAP-ul de TVA”
22:40
Lider sindical dă lecții despre colectarea taxelor șefului ANAF: „Zacusca și dulceața făcute în casă nu influențează GAP-ul de TVA”
COMUNICAT Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate
22:21
Energie pentru România – de la kilowați la zâmbete: un eveniment care transformă energia în solidaritate
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nicușor Dan, după ce a jubilat cu raportul lui Florența, a recomandat presei să popularizeze RAPORTUL”
22:19
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan, după ce a jubilat cu raportul lui Florența, a recomandat presei să popularizeze RAPORTUL”
REACȚIE Kelemen Hunor se predă la ANAF împreună cu soția: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem din prunele noastre!”
22:04
Kelemen Hunor se predă la ANAF împreună cu soția: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem din prunele noastre!”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 octombrie, de la ora 20:00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 octombrie, de la ora 20:00
EXTERNE Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”
21:57
Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”