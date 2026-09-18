Președintele american, Donald Trump, a readus în atenția publică două dintre cele mai neobișnuite frici ale sale, electrocutarea și atacurile rechini, în timpul unui discurs susținut, joi, la Casa Albă.

În cadrul unei cine organizate la Rose Garden, Trump a criticat bărcile electrice și a amintit despre o conversație pe care susține că a avut-o cu proprietarul unei companii de ambarcațiuni din Carolina de Sud.

„I-am spus: «Uite care e întrebarea mea». Vă amintiți asta? Obișnuiam să spun asta în timpul campaniei, înnebunind presa, dar oamenii găseau asta oarecum amuzant.” „I-am spus: «Lasă-mă să-ți pun o întrebare: dacă ai o mică scurgere și apa începe să intre în barca ta, iar tu ești conectat la curent, te electrocutezi sau nu?»”, a spus Trump. „El a răspuns: «Știi, nimeni nu mi-a mai pus vreodată această întrebare.»”

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Trump a declarat că ar prefera să moară electrocutat decât să fie mâncat de rechini

Președintele SUA a descris o situație ipotetică în care se află într-o barcă electrică cu o gaură, care începe să se scufunde. În plus, a continuat Trump, la câțiva metri de barcă se află rechini.

Conform lui Trump, în această situație, el ar prefera să rămână în barcă și să fie electrocutat, decât să sară în apă și să ajungă în apropierea rechinilor.

„În timpul campaniei electorale, am enervat constant presa cu asta, dar oamenilor le părea destul de amuzant. Am spus: dacă mă aflu într-o barcă electrică și văd că mă scufund, iar apa intră înăuntru, știu că voi fi electrocutat. Dar, la cinci metri de mine, înoată rechini. Ce să aleg – electrocutare sau să înot cu rechinii? Și știți care a fost răspunsul meu? Aș alege electrocutarea. Aș alege electricitatea”, a spus el.

Acesta nu a fost, însă, singurul moment amuat din cadrul discursului său.

Trump a mai declarat că deține o putere „incredibilă” în calitate de șef de stat și a glumit că ar putea interzice pescuitul în SUA.

„Aș putea interzice pescuitul. Vă spun, puterea deținută în această funcție este pur și simplu incredibilă. Aș putea interzice pescuitul și l-aș putea distruge pe Johnny din punct de vedere financiar. Cred că o voi face, poate doar pentru o zi sau două, până când nu mă va suna și nu-mi va spune: „Vă rog, domnule președinte, vă rog, îmi distrugeți afacerea, domnule””, a declarat Trump.

Președintele SUA a făcut această declarație în cadrul unui eveniment în care, printre altele, a anunțat anularea unei serii de reglementări pentru pescari și deschiderea a milioane de acri de terenuri federale pentru vânătoare și pescuit.