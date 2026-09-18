Curs valutar BNR, vineri, 18 septembrie 2026. Euro crește din nou, aurul se scumpește

Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 18 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute.

Euro a revenit pe creștere și a ajuns la 5,2644 lei, după deprecierea din ședința precedentă. Dolarul american a avut o evoluție mult mai temperată, în timp ce gramul de aur s-a scumpit puternic, cu peste 9 lei.

Curs valutar 18 septembrie

Moneda europeană a fost cotată la 5,2644 lei pentru un euro, în creștere față de valoarea de 5,2601 lei stabilită joi. Avansul este de 0,0043 lei. Mișcarea vine după ce, în ședința precedentă, euro coborâse cu 0,0036 lei, de la 5,2637 la 5,2601 lei.

În cazul dolarului american, variația de vineri a fost mult mai redusă. BNR a stabilit un curs de 4,5839 lei/dolar, cu 0,0005 lei sub nivelul din ședința precedentă.

Lira sterlină a coborât. Cursul anunțat pentru 18 septembrie este de 6,1267 lei/liră, cu 0,0143 lei mai puțin decât joi, când valoarea fusese de 6,1410 lei.

Aurul se scumpește puternic

Cea mai importantă mișcare a zilei este însă înregistrată de aur. Cotația BNR pentru gramul de aur a crescut cu peste 9 lei față de ședința precedentă, potrivit datelor publicate vineri.

Cu o zi înainte, gramul de aur fusese cotat la aproximativ 635,27 lei, după o scădere de circa 40 de bani față de miercuri.

Cursul BNR reprezintă un curs de referință. Băncile comerciale și casele de schimb practică propriile cotații de cumpărare și vânzare, astfel că valorile întâlnite de clienți la ghișeu sau în aplicațiile bancare pot fi diferite.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

ROBOR rămâne nemodificat

În aceeași zi, valorile ROBOR prezentate pentru principalele scadențe au rămas stabile.

ROBOR la trei luni este de 5,84%, cel la șase luni se situează la 5,92%, iar ROBOR la 12 luni este de 5,98%. Pentru toate cele trei scadențe, datele din 18 septembrie indică o variație zero.