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Atentat cu bombă la o moschee din Pakistan. Cel puțin 15 persoane au murit, iar peste 50 au fost rănite

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Cel puțin 15 persoane au fost ucise, iar alte peste 50 au fost rănite într-un atentat cu bombă asupra unei moschei din nord-vestul Pakistanului. Explozia a avut loc în timpul rugăciunilor de vineri, într-o zonă afectată de violențe și aflată în apropierea graniței cu Afganistanul.

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Mașină încărcată cu explozibili, folosită în atac

Atacul a avut loc în orașul Kohat, din provincia Khyber Pakhtunkhwa. O mașină încărcată cu explozibili a fost condusă cu viteză spre intrarea unei moschei aflate în incinta unui sediu al poliției.

În momentul atacului, mai multe persoane se aflau în moschee pentru rugăciunile de vineri.

Cel puțin 15 morți și peste 50 de răniți au fost transportați la un spital din oraș, a declarat medicul Tahir Shah, potrivit agenției DPA citate de Al Jazeera.

Numărul victimelor ar putea crește, întrucât mai mulți dintre răniți se află în stare critică, a precizat medicul.

Până în prezent, niciun grup nu a revendicat atacul.

Două grupări militante active în regiune

În provincia Khyber Pakhtunkhwa sunt active mai multe grupări armate, printre care o filială regională a grupării Stat Islamic (ISIL) și talibanii pakistanezi (TTP).

Ambele grupări au comis în mod repetat atacuri în regiune, vizând în special forțele de securitate.

Deocamdată, autoritățile nu au indicat cine s-ar afla în spatele atentatului.

Violențele au crescut în apropierea graniței cu Afganistanul

Provincia Khyber Pakhtunkhwa se află în apropierea graniței cu Afganistanul și este una dintre zonele din Pakistan în care atacurile grupărilor militante sunt frecvente.

În ultimii ani, violențele s-au intensificat în regiunile de la frontiera dintre cele două țări.

Guvernul de la Islamabad acuză autoritățile talibane din Afganistan că le permit militanților care organizează atacuri în Pakistan să opereze de pe teritoriul afgan.

Autoritățile de la Kabul resping acuzațiile. Tensiunile dintre cele două țări au dus, în ultimele luni, inclusiv la schimburi de lovituri peste graniță.

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